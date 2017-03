Trung Quốc đồ chín vẫn đầy vi khuẩn

19/44 mẫu có tổng nhóm vi khuẩn vượt mức cho phép. 24 mẫu có số vi khuẩn đường ruột vượt mức cho phép. Hai mẫu có khuẩn tụ cầu vàng và một mẫu có dư lượng natri vượt tiêu chuẩn. Trong thức ăn còn có các chất tạo màu không được phép dùng cho thực phẩm.

Theo Báo cáo điều tra an toàn thực phẩm siêu thị do Hiệp hội Kinh doanh nhượng quyền-dây chuyền cửa hàng Trung Quốc lần đầu tiên công bố, 41% trong 32 hệ thống siêu thị lớn có doanh thu thức ăn nấu sẵn đạt 5% tổng doanh thu. Tuy nhiên, thức ăn nấu sẵn trong nhiều siêu thị không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Thức ăn không bao bì, nhân viên không mang khẩu trang.

Nguyên nhân xuất phát từ năm vấn đề:

Nguyên liệu thức ăn nấu sẵn chưa được kiểm nghiệm: Thức ăn nấu sẵn thường làm đến đâu bán đến đó nên cơ quan y tế khó kiểm nghiệm, giám sát. Một số chủ kinh doanh muốn giảm giá thành đã sử dụng thịt, rau gần hoặc hết hạn bảo quản, thậm chí còn dùng cả thịt gà chết, thịt heo bệnh.

Sử dụng chất phụ gia, chất hóa học vượt mức quy định: Thức ăn nấu sẵn có thời hạn bảo quản ngắn, dễ biến chất, đổi màu, đổi mùi. Do đó, một số chủ kinh doanh muốn tăng thêm thời hạn bảo quản hoặc thêm mùi vị, màu sắc đã sử dụng các chất phụ gia như chất chống thối rữa potassium sorbate, nitrite, phẩm màu caramel, thậm chí dùng chất phụ gia cấm dùng cho thực phẩm.

Quá trình gia công, lưu giữ không phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Nhiều siêu thị thiết kế khu gia công thức ăn và thực phẩm đã sơ chế cạnh các khu mua sắm hàng hóa. Nhân viên chế biến không tuân thủ quy định về trang phục, biện pháp phòng chống y tế, khử trùng. Thức ăn chín và sống để lẫn lộn. Dụng cụ không thường xuyên được vệ sinh.

Ngày sản xuất, thời hạn bảo quản không rõ ràng: Một số siêu thị không ghi rõ trên bao bì thời gian sản xuất, thời hạn bảo quản, bảng nguyên liệu, điều kiện bảo quản... Đặc biệt thức ăn nấu sẵn bán lẻ không có bao bì thì chịu thua. Một số siêu thị còn thay bao bì mới cho thức ăn nấu sẵn hết hạn bảo quản.

Nhiễm khuẩn nhiều lần trong quá trình tiêu thụ: Siêu thị là nơi nhiều người ra vào, không khí bị ô nhiễm nặng. Trong khi đó, đa số các quầy bán thức ăn nấu sẵn đều ở cạnh các khu bán hàng hóa. Thịt gà, thịt heo, chân gà nấu sẵn bày trong thau lớn, người tiêu dùng tùy ý lựa chọn, nếm thử. Nhân viên bán hàng không đeo khẩu trang, không đi găng tay, rất mất vệ sinh.

Lừa bán sản phẩm tiêu độc Sau khi cơ quan y tế ba tỉnh Vân Nam, Thiểm Tây và An Huy kiểm tra và phát hiện, ngày 9-10, Bộ Y tế Trung Quốc đã cảnh báo người tiêu dùng không nên sử dụng 67 loại sản phẩm có mã đăng ký chữ Tiêu được quảng cáo có tác dụng chữa trị bệnh. Tại Trung Quốc, mã đăng ký chữ Tiêu chỉ được sử dụng cho sản phẩm tiêu độc. Mã gồm tên viết tắt của tỉnh, thành, khu tự trị+chữ Tiêu+số đăng ký. Theo quy định, trên vỏ hộp, biểu trưng và hướng dẫn sử dụng của sản phẩm tiêu độc không được tuyên truyền hiệu quả trị bệnh. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã mập mờ đánh lận con đen để lừa người tiêu dùng. Quy trình đăng ký mã chữ Tiêu không chặt chẽ như dược phẩm. Chỉ cần đăng ký cho cơ quan y tế từ cấp tỉnh trở lên chứ không qua Cục Giám sát dược phẩm-thực phẩm quốc gia. Sản phẩm không cần làm thử nghiệm lâm sàng. Chi phí đăng ký rẻ, khoảng 20.000 nhân dân tệ (50 triệu đồng VN). Thời gian phê duyệt chỉ vài tháng. (Theo Tân Hoa xã)

HOÀNG HẠNH (Theo Tin tức Trung Quốc)