Trung Quốc dừng dự án đường sắt mới

Ngày 11-8, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã yêu cầu trong giai đoạn mới chạy ban đầu, tàu cao tốc nào đã quy hoạch chạy với vận tốc tối đa 350 km/giờ, 250 km/giờ và 200 km/giờ sẽ phải giảm lần lượt xuống còn 300 km/giờ, 200 km/giờ và 160 km/giờ. Giá vé cũng sẽ được giảm tương ứng.

Bộ Đường sắt đã cử 180 chuyên gia chia thành 47 nhóm để thanh tra mức độ an toàn của các tuyến đường sắt trên cả nước từ ngày 25-7 đến 30-9.

Cùng ngày, chính quyền TP Thượng Hải thông báo sẽ tạm ngưng bán vé tàu cao tốc các tuyến Thượng Hải đi Bắc Kinh, Hàng Châu và Nam Kinh từ ngày 15-8 để đợi kế hoạch mới.

Trước đó, ngày 10-8, tại hội nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Ôn Gia Bảo phát biểu sẽ tổ chức điều tra đánh giá trên quy mô lớn về vấn đề an toàn trong các hạng mục xây dựng đường sắt cao tốc, sẽ giảm tốc độ vận hành của các tuyến đường sắt cao tốc mới và tổ chức lại các hạng mục của đường sắt để đánh giá mức độ an toàn.

Cuộc điều tra lần này không những điều tra tìm nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn mà truy đến tận đầu nguồn như các vấn đề thiết kế, chế tạo, quản lý và nhiều mặt khác.

Ngày 28-7, gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu cao tốc tụ tập ở Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang). Ảnh: AP

Sau hội nghị, chính phủ Trung Quốc đã phát thông cáo cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội từng bước thực thi ba biện pháp như sau:

- Triển khai cuộc điều tra lớn về an toàn trong hạng mục xây dựng đường sắt. Thành lập tổ kiểm tra Quốc vụ viện do các chuyên gia, ban ngành có liên quan và Tổng cục Giám sát an toàn quốc gia đứng đầu. Kiểm tra trọng điểm tình hình thực thi tinh thần trách nhiệm, chế độ sản xuất an toàn, chất lượng thiết bị, bảo hộ vận hành an toàn, sự an toàn và chất lượng của thiết bị xây dựng và công tác huấn luyện đào tạo nhân viên.

- Giảm vận tốc vận hành của đường sắt cao tốc mới xây dựng. Đối với việc vận hành đường sắt cao tốc phải căn cứ vào tình hình thực tế của các tuyến đường khác nhau, đánh giá một cách khoa học để giảm tốc độ vận hành cho từng tuyến. Cải tiến kỹ thuật và quản lý, tích lũy kinh nghiệm quản lý để tăng cường độ an toàn.

- Các công trình đường sắt đã phê duyệt nhưng chưa thi công phải đánh giá lại mức độ an toàn của cả hệ thống. Tạm dừng phê duyệt các công trình xây dựng đường sắt mới. Các công trình đã được phê duyệt phải phân tích chứng minh lại phương án xây dựng, tiêu chí khoa học.

Ngày 10-8, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã yêu cầu Công ty Chế tạo đầu máy xe lửa CNR Trường Xuân tạm ngưng đóng mẫu tàu cao tốc CRH380BL sau nhiều vụ tàu CRH380BL bị trễ chuyến trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Công ty giải thích tàu có gắn 1.000 bộ cảm ứng để giám sát áp suất, nhiệt độ và tốc độ của các thiết bị trên tàu. Do hệ thống cảm ứng bị lỗi nên tàu chạy chậm và dừng ngay cả những lúc không cần thiết. 40 người chết, 192 người bị thương trong vụ tai nạn hai tàu cao tốc đâm nhau ở quận Lộc Thành, TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang hôm 23-7. Một tàu bị sét đánh dẫn đến mất điện phải dừng đột ngột, từ đó tai nạn xảy ra. Ngày 10-8, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết công tác điều tra vẫn đang được triển khai rốt ráo. Cụ thể sẽ làm rõ nguyên nhân sự cố, tổng kết rút ra bài học và tăng cường an toàn trong xây dựng đường sắt.

UYÊN KIM - LÊ LINH (Theo Tân Hoa xã, NDNB)