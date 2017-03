Trung Quốc: Giám đốc công an bị sa thải vì bồ nhí

Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 10-12 đưa tin hôm trước đó, đảng ủy địa khu Tháp Thành (khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương) đã thông báo cách chức Tề Phóng, giám đốc Sở Công an TP Ô Tô, do bị tố cáo cặp hai chị em song sinh làm bồ nhí và lạm dụng chức vụ để bố trí công việc cho hai chị em này.

Bài viết và hình ảnh tố cáo giám đốc Tề Phóng xuất hiện trên trang mạng xã hội Trái tim châu Á Tân Cương từ ngày 3-12.

Hai chị em song sinh là bồ nhí của giám đốc Tề Phóng làm trong đoàn ca múa. Tháng 6-2011, Tề Phóng nhậm chức giám đốc Sở Công an TP Ô Tô. Năm tháng sau ông tuyển hai chị em này vào sở.

Cô em được bố trí vào làm ở Phòng Quản lý giao thông (Sở Công an TP Ô Tô). Hồi tháng 3, cô chị được giám đốc Tề Phóng bổ nhiệm làm đội phó Đội Công an giao thông và ba tháng sau đó làm đội phó Đội Cảnh sát đặc nhiệm.

Giám đốc Tề Phóng lúc đương chức. Ảnh: THX

Hai chị em song sinh làm bồ nhí của giám đốc công an Tề Phóng. Ảnh: BLOG.163.COM

Bài viết còn tố cáo giám đốc Tề Phóng đã thuê một căn hộ cao cấp ở trung tâm TP Ô Tô cho hai chị em bồ nhí ở. Chi phí thuê do Sở Công an Ô Tô thanh toán. Bài viết sau đó đã bị rút khỏi mạng Trái tim châu Á Tân Cương. Cư dân mạng cho rằng trong nội bộ Sở Công an Ô Tô tung bài viết tố cáo đó. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật địa khu Tháp Thành vào cuộc xác minh.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức đảng ủy địa khu Tháp Thành xác nhận một phần của nội dung tố cáo trên mạng là đúng và thông tin còn lại đang được xác minh.

Trong khi đó, Thượng Hải Nhật Báo (Trung Quốc) dẫn thông tin từ một nữ công an TP Ô Tô cho biết hai chị em nêu trên không phải là chị em song sinh vì cô chị 28 tuổi, còn cô em 26 tuổi.

Giám đốc Tề Phóng là mục tiêu mới nhất trong làn sóng chống tham nhũng thông qua mạng Internet ở Trung Quốc. Trước đó, nhiều cán bộ đã bị sa thải sau khi bị tố cáo tham nhũng và sai phạm trên mạng Internet.

TP Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây): Ngày 6-12, giám đốc Sở Công an Lý Á Lực bị cách chức. Băng hình tải trên Internet cho thấy con trai ông say rượu đánh cảnh sát giao thông. Sau khi ông tác động, vụ này bị ém nhẹm. TP Song Thành (tỉnh Hắc Long Giang): Ngày 3-12, đại biểu HĐND Tôn Đức Giang bị bãi miễn. Một nữ phóng viên tố cáo trên Internet rằng đã bị ông nhiều lần cưỡng ép quan hệ tình dục và đã mang thai. Trùng Khánh: Ngày 23-11, Bí thư Quận ủy quận Bắc Bội Lôi Chính Phú bị cách chức sau khi một băng ghi hình sex của ông với bồ nhí 18 tuổi bị phát tán trên Internet.

LÊ LINH