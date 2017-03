Trung Quốc, Indonesia và Philippines thảo luận về biển Đông

Ông nhận định đàm phán nên lấy Tuyên bố cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) ký kết ngày 1-11-2002 làm cơ sở.

Hôm trước đó, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin trong chuyến thăm Singapore, Philippines và Indonesia từ ngày 16 đến 25-5, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng - Thượng tướng Lương Quang Liệt đã trao đổi quan điểm về vấn đề biển Đông với Philippines và Indonesia (Trung Quốc gọi là biển Nam Hải).

Theo báo The Jakarta Post (Indonesia) ngày 20-5, tại Indonesia, sau cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Lương Quang Liệt với Phó Tổng thống Boediono, Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro và Bộ trưởng Bộ Phối hợp Chính trị, Pháp lý và An ninh Djoko Suyanto, hai bên đã ra tuyên bố chung ghi nhận hai bên cùng chia sẻ mong muốn một biển Đông an toàn và hòa bình. Tuyên bố chung không đề cập đến việc giải quyết vấn đề thông qua đa phương hay song phương.

Tại Philippines, báo Philstar (Philippines) ngày 23-5 cho biết Bộ trưởng Lương Quang Liệt đã họp kín với Tổng thống Benigno Aquino III và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin.

Trong cuộc họp, Tổng thống Benigno Aquino III đã cảnh báo về khả năng chạy đua vũ trang ở biển Đông nếu căng thẳng về tranh chấp quần đảo Trường Sa (Philippines gọi là quần đảo Kalayaan) leo thang. Tổng thống lặp lại quan điểm của Philippines là các nước trong khu vực nên tập trung vào sự thịnh vượng chung nhằm giảm bớt căng thẳng. Tuyên bố chung của hai bên khẳng định hai bên thừa nhận cần thiết phải bảo đảm ổn định ở biển Đông và cam kết tránh hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng.

Theo Tân Hoa xã ngày 25-5, khi làm việc với Indonesia và Philippines, Bộ trưởng Lương Quang Liệt lặp lại quan điểm của Trung Quốc là không đưa vấn đề biển Đông ra trường quốc tế mà xử lý dựa trên cơ chế song phương.

Báo Tân Kinh (Trung Quốc) ngày 26-5 đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh xác nhận Bộ Quốc phòng đã lập một đội quân ảo mang tên “quân xanh Internet” nhằm nâng cao trình độ bảo vệ an ninh mạng của quân đội. Nhiệm vụ của quân đội ảo là tấn công “quân đỏ Internet” bằng cách tấn công bằng virus, gửi ồ ạt thư rác, xâm nhập mạng nội bộ, đánh cắp thông tin mật...

Trước đó, Quân khu Quảng Châu đã xây dựng trang web chuyên huấn luyện quân sự cấp quân khu đầu tiên của Trung Quốc và tuyển chọn hơn 30 chuyên gia để thành lập đội “quân xanh Internet” chuyên nghiệp đầu tiên. Trung tuần tháng 4, Quân khu Quảng Châu đã tổ chức tập trận ảo. Phó Tư lệnh Lý Lục Nguyên nhận xét: Mỗi năm quân đội chỉ có thể tổ chức tập trận vài lần trong khi xây dựng “quân xanh Internet” sẽ giúp công tác tập trận diễn ra bất kỳ lúc nào, dưới nhiều phương thức, giảm đến 80% chi phí xăng dầu, đạn dược, tiêu hao vật tư.

