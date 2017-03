Trung Quốc làm gì với phán quyết trọng tài?

GS Jerome A. Cohen nhận định vụ kiện trọng tài của Philippines cũng là thách thức đối với Mỹ về luật pháp quốc tế. An ninh quốc gia Mỹ ngày càng gắn bó với pháp luật về hàng hải và Mỹ cần tỏ thái độ ủng hộ các nước đưa Trung Quốc vào vụ kiện trọng tài. Thế nhưng đến nay Mỹ chưa phê chuẩn UNCLOS dù trên thực tế Mỹ hành động phù hợp với UNCLOS. Do đó Mỹ rơi vào tình thế như là “hãy làm theo những gì chúng tôi nói chứ không phải những gì chúng tôi làm”. Mỹ cũng mất lợi thế so với Trung Quốc về các khả năng giải quyết tranh chấp bởi các nước có cảm giác Mỹ xem giải pháp quân sự đầy rủi ro là giải pháp duy nhất để đáp trả Trung Quốc ở biển Đông. ___________________________________ Khiêu khích chính trị dưới vỏ bọc luật pháp. (Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từng chỉ trích

Tòa Trọng tài thường trực) Nếu quá trình đàm phán giữa Nhật với Trung Quốc về tranh chấp trên biển Hoa Đông cứ kéo dài, Nhật sẽ nhờ cậy đến tác nhân thứ ba. Đảng DÂN CHỦ TỰ DO của Thủ tướng Shinzo Abe