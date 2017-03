Trung Quốc liên tục xâm nhập biên giới Ấn Độ

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Kiren Rijiju. (Nguồn: egov.eletsonline.com)





Phát biểu bên lề một sự kiện tổ chức tại thủ đô New Delhi, ông Rijiju nói: “Những sự cố (xâm nhập biên giới) như vậy đang diễn ra, nhưng lần này chúng ta đã nêu rõ quan điểm là sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức xâm nhập nào của họ (Trung Quốc) vào lãnh thổ của chúng ta và chúng ta sẽ không nhân nhượng.”



Ông khẳng định Ấn Độ mong muốn có bầu không khí hòa bình dọc biên giới và bác bỏ lập trường hiếu chiến.



Một số khu vực dọc biên giới Ấn-Trung không được phân định rõ ràng và các binh sỹ Trung Quốc đã nhiều lần đi vào khu vực đó, đôi khi vượt qua cả khu vực mà New Delhi tuyên bố là lãnh thổ của Ấn Độ.



New Delhi vẫn thể hiện lập trường kiên định và khẳng định sẽ không để lãnh thổ của mình rơi vào tay kẻ khác, đồng thời nhấn mạnh không thể coi đó là lập trường hiếu chiến hay âm mưu gây bất ổn biên giới./.

Theo Vietnam+