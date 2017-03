Trung Quốc muốn lập lá chắn tên lửa?

Ấn Độ bắn thử tên lửa từ tàu ngầm Báo The Hindu (Ấn Độ) đưa tin ngày 27-1, Ấn Độ đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung K-15 từ bệ phóng trên thuyền phao chìm (ảnh) ngoài khơi TP Visakhapatnam (bang Andhra Pradesh) trên vịnh Bengal. Tên lửa đạt độ cao 20 km, bay xa 700 km, sau đó rơi xuống biển gần mục tiêu đã định. Tên lửa K-15 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, đã được phóng thử nghiệm 11 lần. Tên lửa có hai tầng, cao 10 m, có thể mang một đầu đạn hạt nhân nặng một tấn, đạt tầm bắn đến 1.500 km. Giám đốc DRDO V.K. Saraswat, cố vấn khoa học của bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, nhận định vụ bắn thử tên lửa K-15 đã đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra. Ấn Độ là nước thứ năm trên thế giới sở hữu tên lửa bắn từ tàu ngầm cùng với Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc. Dự kiến Ấn Độ sẽ trang bị tên lửa K-15 cho tàu ngầm hạt nhân INS Arihan do Ấn Độ sản xuất. Tàu ngầm nặng 6.000 tấn được thiết kế mang 12 tên lửa K-15. Báo The Telegraph (Ấn Độ) ghi nhận K-15 là tên lửa hoạt động dưới nước đầu tiên do Ấn Độ phát triển hoàn chỉnh. Ngoài K-15, Ấn Độ đang phát triển tên lửa K-4 đạt tầm bắn 3.000 km và hai loại khác đạt tầm bắn 750 km và 290 km. ĐĂNG KHOA