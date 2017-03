Trung Quốc ngăn cản Philippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough

Bức ảnh được đăng trên trang Facebook của nhóm Kalayaan Atin Ito cho thấy họ đi thuyền đến bãi cạn Scarborough. (Nguồn: Kalayaan Atin Ito)

AFP ngày 13-6 đưa tin nhóm Kalayaan Atin Ito (Tự do là của chúng ta) cho biết 16 thành viên trong nhóm sáng 12-6 đã đi thuyền tới gần bãi cạn Scarborough và bị hai tàu tuần duyên Trung Quốc chặn lại.



"Năm người trong nhóm chúng tôi đã tìm cách bơi vào bãi đá để cắm quốc kỳ Philippines và cờ của Liên Hiệp Quốc nhưng họ (Trung Quốc) đã quấy nhiễu chúng tôi. Họ đã xua đuổi chúng tôi bằng hai tàu cao tốc và chặn đường, phun nước vào chúng tôi. Tuy nhiên, hai thành viên trong nhóm đã bơi vào được bãi đá và cắm được quốc kỳ Philippines” - Vera Joy Ban-eg, một thành viên trong nhóm, cho biết.



Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) The Hague (Hà Lan) sắp ra phán quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách “đường lưỡi bò” do Bắc Kinh đơn phương lập ra ở biển Đông.