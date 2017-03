Trung Quốc ồ ạt xây nhà máy điện chạy than

Tháng 7-2016, công suất các nhà máy điện chạy than ở Trung Quốc đạt 895 triệu kW. Trong số đó có 2.689 nhà máy hoạt động bán thời gian. Dù vậy năm 2015, mỗi tuần Trung Quốc lại xây dựng hai nhà máy mới. Tổng số nhà máy mới cung cấp thêm 205 triệu kW điện nữa.





Hồi tháng 7, tổ chức Greenpeace đã ghi nhận công suất từ các nhà máy điện chạy than của Trung Quốc đã dôi dư 300 triệu kW. Trong khi đó, mức tiêu thụ năng lượng chỉ tăng 3% mỗi năm so với 10% cách đây vài năm do tăng trưởng kinh tế chậm lại. Dù vậy, các địa phương vẫn tiếp tục xây dựng nhà máy điện chạy bằng than để bảo đảm có việc làm trong khi các tập đoàn khai thác mỏ lớn đều sống dựa vào trợ cấp nhà nước.

Báo cáo của tổ chức Carbon Tracker Initiative kết luận Trung Quốc đang sử dụng vốn lãng phí chưa từng thấy. Để điều chỉnh số công suất thặng dư, từ nay đến năm 2020, mức sản xuất năng lượng chỉ tăng 4%/năm, các nhà máy điện chỉ hoạt động 45% công suất.