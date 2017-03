Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình làm tổng bí thư

Toàn văn bức điện như sau: “Nhân dịp Đồng chí được bầu làm tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay mặt BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Tôi rất vui mừng trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Đồng chí làm tổng bí thư, nhân dân Trung Quốc anh em nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu do đại hội đề ra, tiếp tục giành thêm nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng củng cố và phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của cá nhân đồng chí đối với sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước chúng ta. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng trên cương vị và trọng trách cao cả của mình, đồng chí sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta phát triển lên tầm cao mới.

Chúc Đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công”.

Trước đó, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin sáng 15-11, hội nghị toàn thể lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bầu ông Tập Cận Bình làm tổng bí thư và chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Bảy ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 ra mắt tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình đứng giữa. Ảnh: AP

Hội nghị đã bầu bảy ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị (giảm hai ủy viên) gồm: Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng Trương Đức Giang, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Du Chính Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lưu Vân Sơn, Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn và Bí thư Thành ủy Thiên Tân Trương Cao Lệ.

Hội nghị đã thông qua danh sách Ban Bí thư do Bộ Chính trị đề cử và bầu Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn làm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Tân Hoa xã cho biết dự kiến Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ lần lượt kế nhiệm chủ tịch nước và thủ tướng tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 3-2013.

Tại buổi ra mắt Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới, Tổng Bí thư-Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết Thường vụ Bộ Chính trị sẽ đoàn kết, tiếp tục nỗ lực cải cách và mở cửa, theo đuổi mục tiêu thịnh vượng chung. Ông cảnh báo đảng đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, đặc biệt là tham nhũng, xa rời quần chúng và thủ tục hành chính rườm rà, quan liêu.

Ngày 15-11, TTXVN đưa tin nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Trang web chính phủ Liên bang Nga đã đăng điện mừng của Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất-Thủ tướng Dmitry Medvedev. Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng ca ngợi tài sản chung quý giá của hai nước là quan hệ hữu nghị lịch sử sâu nặng, bền vững.

Thủ tướng Úc Julia Gillard khẳng định Úc mong muốn hợp tác chặt chẽ với ông Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo mới. Phó thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Naoko Saiki khẳng định: “Chúng tôi mong muốn mối quan hệ cùng có lợi dựa trên những lợi ích chiến lược chung giữa hai nước sẽ được thúc đẩy và nâng cao hơn nữa…”.

Tiểu sử ông Tập Cận Bình Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình thuộc dân tộc Hán, sinh ngày 1-6-1953 tại Bắc Kinh. Ông là con trai cựu Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân, đã tốt nghiệp chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác và giáo dục chính trị tư tưởng tại Học viện Xã hội Nhân văn Đại học Thanh Hoa, tiến sĩ luật. Ông gia nhập đảng tháng 1-1974. Từ năm 1969-1975, ông tham gia lao động và làm bí thư chi bộ đại đội Lương Gia Hà, công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây. Từ 1979-1982, ông là thư ký Văn phòng Quốc vụ viện, Văn phòng Quân ủy Trung ương. Từ năm 1982-1985, ông trải qua các chức vụ phó bí thư và bí thư Huyện ủy Chính Định (tỉnh Hà Bắc). Từ 1985-1988, ông là thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch TP Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến). Từ năm 1988-1990, ông đảm nhiệm chức bí thư địa khu Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Sau đó, ông là bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến). Từ năm 1996-1999, ông là phó bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến. Từ năm 1999-2002, ông lần lượt giữ các chức vụ quyền chủ tịch tỉnh và chủ tịch tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 2002-2007, ông là bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, quyền chủ tịch tỉnh, chủ tịch HĐND tỉnh Chiết Giang. Năm 2007, ông chuyển về Thượng Hải làm bí thư Thành ủy. Từ năm 2007-2008, ông là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, bí thư Ban Bí thư, giám đốc Trường Đảng Trung ương. Từ năm 2008, ông là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, bí thư Ban Bí thư, phó chủ tịch nước, giám đốc Trường Đảng Trung ương.

LÊ LINH