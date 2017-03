Trung Quốc phá hai đường dây mua bán trẻ em

Ngày 5-5, trong một lần xử lý tai nạn giao thông, công an Tứ Xuyên tình cờ phát hiện manh mối lừa bán trẻ em, từ đó phát hiện đường dây của Thái Liên Triều. Ngày 30-8, công an Phúc Kiến xác định thêm đường dây của Trần Tú Muội.

Bộ Công an vào cuộc. Hai chuyên án được đặt bí số 5.05 và 8.30. Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ trực tiếp nghe báo cáo của ban chuyên án. Thứ trưởng Trương Tân Phong chỉ huy ban chuyên án. 0 giờ ngày 30-11, hơn 5.000 cảnh sát 10 tỉnh, thành do Bộ Công an chỉ huy đồng loạt hốt ổ hai đường dây trên.

Trung Quốc mở chiến dịch chống buôn người từ tháng 4-2009. Đến nay đã phá được 16.137 vụ buôn phụ nữ, 11.777 vụ buôn trẻ em với 7.025 nhóm tội phạm, bắt giam 49.007 người, giải cứu 18.518 trẻ và 34.813 phụ nữ.

UYÊN KIM