Trung Quốc phá hệ sinh thái biển Đông

Do Trung Quốc điên cuồng tôn tạo các đảo nhân tạo, biển Đông đã rơi vào khủng hoảng môi trường nghiêm trọng.

Đại sứ Lourdes O. Yparraguirre, đại diện thường trực của Philippines tại LHQ, cảnh báo như trên tại hội thảo với chủ đề “Công ước LHQ về Luật Biển và bảo vệ môi trường biển” do Philippines tổ chức hôm 12-6 ở New York.

Kênh truyền hình News5 của Philippines đưa tin hội thảo này đã quy tụ khoảng 100 chuyên gia pháp lý.

TS Edgardo Gomez đại diện cho Philippines trình bày quá trình cải tạo đất trên quy mô lớn của Trung Quốc đã gây tác hại đến hệ sinh thái các đá Gạc Ma, Ken Nan, Vành Khăn, Châu Viên, Ga Ven, Chữ Thập.

Thiệt hại mỗi năm ước tính khoảng 280 triệu USD sản phẩm và dịch vụ, trong đó có các rạn san hô hàng trăm năm tuổi đã bị phá hoại.

Ngày 12-6 tại Manhattan, kiều dân Philippines tại Mỹ kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc. Ảnh: INQUIRER

Các chuyên gia khẳng định với hoạt động bồi đắp tối thiểu 800 ha trên biển Đông của Trung Quốc, tính đa dạng sinh học của môi trường biển đã bị đe dọa nghiêm trọng. Năm nước thụ hưởng môi trường biển bị ảnh hưởng gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và cả Trung Quốc.

TS Edgardo Gomez kêu gọi: “Các nước đã tham gia hủy hoại hệ sinh thái các vùng biển cạn phải dừng hoạt động gây hại đến tính sản xuất và tính đa dạng sinh học của vùng biển Đông Nam Á”.

Chuyên gia Youna Lyons ở ĐH Quốc gia Singapore đã đề nghị thiết lập một công viên hòa bình trên biển Đông. Công viên này sẽ tập trung vào các hệ sinh thái tiêu biểu ở các núi ngầm dưới biển Trường Sa.

Hội thảo “Công ước LHQ về Luật Biển và bảo vệ môi trường biển” được tổ chức bên lề hội nghị lần thứ 25 các nước thành viên Công ước LHQ về Luật Biển tại New York (từ ngày 8 đến 12-6).

Tại hội nghị này, phái đoàn của Philippines đã nhấn mạnh chính sách bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông đã tác động đến toàn bộ cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Philippines Lourdes O. Yparraguirre tuyên bố luận điệu và hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông đã đe dọa đến Công ước LHQ về Luật Biển.

Phát biểu tại hội nghị này, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh biển Đông là khu vực giàu tài nguyên và có tuyến hàng hải lớn thứ hai thế giới nên cần được sử dụng bền vững.

Đại sứ khẳng định cần phải duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển và luật pháp quốc tế. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã nêu rõ Việt Nam quan ngại về diễn biến phức tạp ở biển Đông hiện nay, đặc biệt là hoạt động cải tạo và xây dựng quy mô lớn làm thay đổi tính chất tự nhiên của một số cấu trúc ở biển Đông, phá hủy môi trường và hệ sinh thái biển, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Đại sứ khẳng định lập trường của Việt Nam rằng các tranh chấp ở biển Đông phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; các bên liên quan cần thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.