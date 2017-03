Trung Quốc phá kinh tế Nhật

Ngày 19-9 tại Nhật, Chánh Văn phòng nội các Osamu Fujimura thông báo cơ quan tuần duyên và các ban ngành liên quan vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác và giám sát các tàu của chính phủ Trung Quốc (TQ) đến gần khu vực biển gần quần đảo Senkaku.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật), lực lượng tuần duyên đã phát hiện 14 tàu tuần tra TQ ở gần quần đảo Senkaku, trong đó có tám tàu đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật rồi sau đó rút ra.

Bộ trưởng Ngư nghiệp Akira Gunji nhận định các tàu cá TQ sẽ không đi vào khu vực biển thuộc quần đảo Senkaku vì ở đây không đủ điều kiện thuận lợi để đánh bắt.

Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi nhấn mạnh Nhật và TQ phải duy trì quan hệ kinh tế vững mạnh giữa bối cảnh căng thẳng chính trị giữa hai nước.

Cảnh sát cơ động bảo vệ bên ngoài Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh ngày 19-9. Ảnh: KYODO

Ông bày tỏ lo ngại trước các cuộc biểu tình chống Nhật ở TQ trong những ngày qua. Ông nói sự việc những người biểu tình TQ hủy hoại tài sản của các công ty Nhật chỉ gây tổn hại cho TQ vì các công ty này đang sử dụng lao động địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Ngoại thương Shoei Utsuda xác nhận có thông tin cho thấy TQ đang chậm xử lý thủ tục thông quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Nhật. Ông cho rằng Nhật phải chuẩn bị đối phó với tình huống TQ phát động các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nhật.

Ngày 19-9, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật thông báo TQ đã hủy Cuộc triển lãm xanh Nhật-Trung (hơn 100 công ty tham gia) nhằm giới thiệu công nghệ thân thiện môi trường dự kiến từ ngày 20 đến 22-9 ở Thượng Hải.

Báo Asahi Shimbun (Nhật) ghi nhận căng thẳng Trung-Nhật đang tác động xấu đến ngành du lịch.

Hãng hàng không All Nippon Airways (số lượng hành khách lớn nhất ở Nhật) cho biết có 18.800 suất đặt chỗ bị hủy trong các chuyến bay Nhật-Trung từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay.

Hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines (TQ) thông báo hủy 10 chuyến bay từ Thượng Hải đến Tottori từ ngày 23-9 đến 25-11.

Đại sứ quán Nhật thông báo trong ngày 19-9 không nhận được thông tin nào về các cuộc biểu tình chống Nhật ở TQ.

Ngày 19-9, người phát ngôn Bộ Thương mại TQ Thẩm Đơn Dương cảnh báo căng thẳng về vấn đề tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku chắc chắn sẽ làm tổn hại quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Nhật. Ông đổ lỗi Nhật phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 18-9, khoảng 50 người biểu tình đã bao vây xe chở Đại sứ Mỹ tại TQ Gary Locke trong lúc xe đang chạy vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Đám đông đã bị công an giải tán.

Hãng tin AP cho biết Đại sứ Gary Locke an toàn nhưng xe bị hư hại do người biểu tình ném chai lọ. Đại sứ quán Mỹ đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại và yêu cầu chính phủ TQ bảo vệ an toàn cho các nhân viên và tài sản của sứ quán.

Từ khi Nhật quốc hữu hóa quần đảo Senkaku, 19 trang web của các cơ quan nhà nước và tổ chức ở Nhật bị tấn công. Báo Japan Times (Nhật) ngày 19-9 cho biết 11 trang web bị tấn công từ chối dịch vụ, trong đó có trang web của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Thông tin. Tám trang web bị thay đổi nội dung bằng cờ TQ, trong đó có trang web của Tòa án Tối cao và Viện Công nghệ Tokyo. Có vẻ các vụ tấn công có nguồn gốc từ TQ vì hơn 50% số trang web nằm trong danh sách các tin tặc TQ khoe trên diễn đàn đã tấn công.

THẠCH ANH - ĐĂNG KHOA