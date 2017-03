Trung Quốc phải tạo dựng lòng tin

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull kêu gọi Trung Quốc triệt để tôn trọng cấu trúc quốc tế do Mỹ kiến tạo, bao gồm các quy định về hàng hải, ngăn ngừa tấn công mạng và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ nhằm vào các công ty tư nhân, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông cũng kêu gọi Trung Quốc tìm cách trấn an và tạo dựng lòng tin với các nước láng giềng về ý định thực sự của Bắc Kinh. ____________________________________ Châu Á-Thái Bình Dương giữ vai trò trung tâm đối với kinh tế thế giới và ổn định toàn cầu, đến mức công việc bảo toàn trật tự thế giới và hòa bình mang lại đã trở thành mục tiêu trung tâm tuyệt đối và nhất quán của Mỹ lẫn Úc. Thủ tướng Úc MALCOLM TURNBULL