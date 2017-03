Trung Quốc: Phó Thị trưởng bị bắt sau 60 ngày lẩn trốn

Ảnh minh họa. (Nguồn: en.ria.ru)





Theo nguồn tin, cuối tháng 7 vừa qua, ông Quách Nghi Phẩm đã xin nghỉ phép với lý do đưa mẹ đi khám bệnh, sau đó mất liên lạc.



Ngay sau đó, các cơ quan chức năng thành phố Lạc Dương đã lập tổ chuyên án điều tra vụ việc. Nguyên nhân chạy trốn của ông Quách Nghi Phẩm là do bị cáo buộc liên quan đến hành vi nhận hối lộ 5 triệu Nhân dân tệ trong thời gian công tác.



Ông Quách Nghi Phẩm, sinh năm 1962, được bầu làm Phó Thị trưởng thành phố Lạc Dương hồi tháng 2/2014, phụ trách công tác quản lý giám sát an toàn sản xuất, ngành than đá và bảo vệ môi trường của thành phố.



Trước đó, ông từng làm Bí thư Huyện ủy Y Xuyên, thành phố Lạc Dương từ năm 2009-2014./.

Theo Vietnam+