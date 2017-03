Trung Quốc phóng tên lửa thất bại, vệ tinh vỡ tan

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng ngày 2-9 cho biết tên lửa Long March 4C hay còn gọi là Changzheng 4C được phóng lên tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây sáng 1-9. Tuy nhiên, trang web aihangtian.com cho biết vụ phóng đã thất bại, không đưa được vệ tinh Gaofen-10 vào quỹ đạo như dự kiến.



Mảnh vỡ của vệ tinh Gaofen-10. Ảnh: SCMP

Sở cảnh sát tỉnh Thiểm Tây lân cận cũng đăng tải một số bức ảnh trên mạng xã hội về một cuộc tìm kiếm và thu hồi các mảnh vỡ hôm 1-9. Họ gọi vụ phóng là một “thất bại”. Thông tin này sau đó đã bị xóa khỏi mạng xã hội Weibo.



Loạt vệ tinh Gaofen được thiết kế để giúp Trung Quốc có được một mạng lưới toàn cầu các vệ tinh quan sát Trái đất với độ phân giải cao, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và có khả năng thu thập thông tin tình báo liên tục 24/24 nhằm phục vụ cho những nhà sử dụng dân sự và quân sự vào năm 2020. Theo thiết kế, mạng lưới này có thể giám sát bất kỳ điểm nào trên Trái đất.



Cảnh sát Thiểm Tây tìm kiếm và thu hồi mảnh vỡ của vệ tinh. Ảnh: SCMP

Trục trặc được cho là xảy ra đối với tên lửa đẩy. Một sự cố kỹ thuật nghi xảy ra ở tầng thứ ba của tên lửa đã khiến vệ tinh mất tốc độ và rơi trở lại Trái đất. Phần lớn vệ tinh đã bị đốt cháy trở lại bầu khí quyển của Trái đất.



Các cơ quan báo chí chính thống từ chối tiếc lộ thông tin về sự thành công hay thất bại của vụ phóng.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã đăng tải hình ảnh về vụ phóng cho thấy tên lửa bay lên từ bệ phóng nhưng không đưa thêm thông tin nào khác. Tuy nhiên, một chuyên gia vũ trụ của Trung Quốc đã gián tiếp xác nhận vụ phóng đã thất bại.

“Trung tâm vệ tinh Thái Nguyên được sử dụng để phóng tàu vũ trụ và các tên lửa sử dụng công nghệ mới nhất và mới đồng nghĩa với việc có rủi ro”, chuyên gia giấu tên nói.



Đây là lần đầu tiên Trung Quốc gặp thất bại như vậy kể từ năm 2013. Tháng 12-2013, một vụ phóng vệ tinh quan sát Trái đất do Trung Quốc và Brazil hợp tác chế tạo đã thất bại do tên lửa Changzheng gặp sự cố. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc vẫn nói các tên lửa Changzheng vẫn là tên lửa an toàn nhất thế giới. Bắc Kinh đã thực hiện 20 vụ phóng mỗi năm trong những năm gần đây và tỉ lệ thành công là trên 96%.