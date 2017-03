Trung Quốc: Tại sao học sinh bị sát hại?

Bất chấp Bộ Giáo dục và Bộ Công an đã ban hành thông báo khẩn về bảo vệ học sinh và giáo viên, 7 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 12-5 lại xảy ra vụ thảm sát mới tại trường mẫu giáo dân lập ở thôn Lâm Trường, thị trấn Thánh Thủy, huyện Nam Trịnh (tỉnh Thiểm Tây).

Hung thủ Ngô Hoán Dân (nam), 48 tuổi, người thôn Lâm Trường, cầm dao vào trường đâm chết bảy học sinh và hai người lớn, làm bị thương 11 học sinh và một người lớn. Sau khi gây án, Ngô Hoán Dân đã chạy về nhà tự tử.

Tại sao trong một thời gian ngắn lại xảy ra nhiều vụ thảm sát liên tiếp trong trường học dù an ninh đã được thắt chặt? Theo Tân Hoa xã ngày 12-5, chủ yếu có hai nguyên nhân.

Đầu tiên là môi trường trị an xung quanh trường học rất khó chỉnh đốn. Hầu như trước cổng trường nào cũng có hàng quán. Nhà trường không có quyền đuổi mà chỉ có thể nhờ công an. Công an người ít việc nhiều, chưa kể đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

An ninh được củng cố, thảm sát trong trường học vẫn xảy ra. Ảnh: AFP

Nguyên nhân thứ hai là dù 10 ban ngành đã phối hợp ban hành Biện pháp quản lý an toàn trường mẫu giáo, tiểu học và trung học từ năm 2006, tình hình vẫn chưa xoay chuyển.

Trong khi đó, ý thức của phụ huynh cũng không mấy khả quan. Ví dụ năm 2009, một thành phố phát ra hơn 20.000 vé mời dự buổi tuyên truyền về giáo dục an toàn trường học. Rốt cuộc chỉ có 57 phụ huynh tới dự.

Luật bảo hộ quyền lợi hợp pháp của học sinh đều có nêu trong hiến pháp, luật hình sự, luật bảo vệ trẻ vị thành niên, luật giáo dục nghĩa vụ… nhưng luật vẫn không cụ thể. Các văn bản luật chỉ xác định ranh giới tội phạm trường học với tội phạm trị an và cách xử lý vụ án chứ không có tác dụng về đề phòng sự cố, đặc biệt chưa quy định rõ ràng về quản lý an toàn trường học một cách toàn diện.

Theo quy định hiện hành, các trường trung học và đại học đều phải lập đội bảo vệ. Còn ở trường tiểu học, chỉ có một hiệu phó phụ trách trị an chứ không có đội bảo vệ.

Tháng 3-1999, trong phiên họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9, Giáo sư Quách Sinh Luyện ở Đại học Điện lực thủy lợi TP Vũ Hán là đại biểu tỉnh Hồ Bắc đã trình đề án về bảo đảm an toàn trường học. Đến phiên họp thứ tư, tổng cộng có 700 đại biểu trình 21 đề nghị nhanh chóng ban hành Luật An toàn trường học.

Tháng 8-2005, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hồ Bắc Châu Hồng Vũ chủ động trình đề án Kiến nghị chế định Luật An toàn trường học tại phiên họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 10. Lúc đó, Bộ Giáo dục đã có công văn trả lời Bộ Giáo dục và Bộ Công an đều nhận thấy chế định Luật An toàn trường học là cần thiết. Tuy nhiên, năm năm trôi qua, Luật An toàn trường học vẫn chưa thể ra đời.

- Ngày 23-3, bác sĩ Trịnh Dân Sinh đâm chết tám học sinh ở TP Nam Bình (tỉnh Phúc Kiến) và làm bị thương năm em. Nguyên nhân: Hung thủ lên cơn giận dữ vì chia tay với người tình và mất việc làm. - Ngày 12-4, Dương Gia Khâm, 40 tuổi, là bệnh nhân tâm thần vào trường tiểu học ở huyện Hợp Phố, TP Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây) đâm chết hai học sinh, làm bị thương năm em. - Ngày 28-4, giáo viên Trần Khang Bính có bệnh lý tâm thần từ tháng 2-2006 đã chém 15 học sinh và một giáo viên tại Trường Tiểu học số 1 ở TP Lôi Châu (tỉnh Quảng Đông). - Ngày 29-4, Từ Ngọc Nguyên (nam), 47 tuổi, thất nghiệp chém 29 học sinh và ba người lớn tại Trường Mẫu giáo Trung Tâm ở thị trấn Thái Hưng, TP Thái Hưng (tỉnh Giang Tô). Hung thủ là bảo vệ của trường, bất mãn nên xin thôi việc. - Ngày 30-4, nông dân Vương Vĩnh Lai dùng búa gây thương tích cho năm học sinh và một giáo viên tại Trường Tiểu học Thượng Trang ở TP Duy Phường (tỉnh Sơn Đông). Sau khi gây án, hung thủ tự thiêu.

HOÀNG HẠNH