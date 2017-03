Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự đạt mức 188 tỉ USD

Trang web The Swedish Wire (Thụy Điển) dẫn báo cáo ghi nhận Mỹ giảm chi tiêu còn các khu vực khác lại tăng. Mỹ giảm 7,8% do rút quân khỏi Iraq, Afghanistan và quyết định cắt giảm ngân sách tự động của Quốc hội Mỹ năm 2011. Tuy giảm nhưng Mỹ vẫn là nước chi tiêu nhiều nhất thế giới với 640 tỉ USD (3,8% GDP).

Ba nước chi tiêu cao kế tiếp gồm Trung Quốc 188 tỉ USD, Nga 87,8 tỉ USD và Saudi Arabia 67 tỉ USD. Ba nước này nằm trong số 23 quốc gia tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2004. Riêng Saudi Arabia đã qua mặt Anh, Nhật, Pháp để chiếm vị trí thứ tư.

Tại châu Âu, do chính sách thắt lưng buộc bụng, các nước tiếp tục cắt giảm chi tiêu quân sự.

Chi tiêu quân sự tại châu Á và châu Đại Dương tăng 3,6% để đạt mức 407 tỉ USD. Riêng Trung Quốc tăng 7,4%. Philippines và Việt Nam cũng tăng chi tiêu quân sự. Tăng nhiều nhất là Afghanistan với 77% để xây dựng quân đội chuẩn bị cho Mỹ rút quân cuối năm nay.

Tại Trung Đông, Saudi Arabia và Iraq đứng đầu danh sách tăng. Tổng chi tiêu quân sự tại Trung Đông năm 2013 là 150 tỉ USD, tăng 4%. Riêng Saudi Arabia chiếm 14%. Lý do tăng do căng thẳng với Iran hoặc mong muốn duy trì lực lượng an ninh mạnh để ngăn chặn các cuộc nổi dậy tiềm tàng theo kiểu Mùa xuân Ả Rập. Iraq tăng 27% để xây dựng lại quân đội. Bahrain tăng đến 26% trong năm 2013.

Báo cáo không có thông tin về chi tiêu quân sự của Iran, Qatar, Syria và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Tại châu Phi, chi tiêu quân sự năm 2013 tăng 8,3%, đạt mức 44,9 tỉ USD. Hơn 2/3 các nước tăng chi tiêu quân sự. Algeria trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Phi chi hơn 10 tỉ USD cho quân sự, tăng 8,8% so với năm 2012 và 176% so với năm 2004. Angola tăng 36%, vượt qua Nam Phi để trở thành nước chi tiêu lớn nhất ở khu vực dưới sa mạc Sahara và đứng thứ hai châu Phi. Lý do tăng của Algeria và Angola là do doanh thu khổng lồ từ dầu mỏ.

Ông Sam Perlo-Freeman, Giám đốc chương trình chi tiêu quân sự thuộc Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, nhận định các nước mới nổi và các nước đang phát triển tiếp tục tăng chi tiêu quân sự vì nhiều lý do: Kinh tế tăng trưởng, gia tăng nhu cầu an ninh hay nhu cầu thống trị độc đoán, tham gia chạy đua vũ trang.

DUY KHANG