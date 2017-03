Trung Quốc tăng hơn 7% ngân sách quốc phòng

Hai lý do Trung Quốc giảm tăng ngân sách quốc phòng: ngân sách quốc phòng Trung Quốc thường gắn với mức tăng GDP, chiến dịch chống tham nhũng sẽ giúp ngân sách quốc phòng Trung Quốc được chi tiêu hợp lý và hiệu quả hơn.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tài khóa 2016 sẽ tăng 7%-8% so với tài khóa 2015, người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh cho biết trong cuộc họp báo ngày 4-3. Con số chính xác sẽ được công bố tại phiên họp thường niên của Quốc hội ngày 5-3.



Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2010, trong tình hình kinh tế Trung Quốc đang sụt giảm. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2015 chỉ đạt 6,9%, mức thấp nhất trong 25 năm và dự kiến sẽ còn thấp hơn trong năm 2016. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tài khóa 2015 là 886,9 tỉ nhân dân tệ (135,39 tỉ USD), tăng 10,1% so với tài khóa 2014.



Binh sĩ Trung Quốc luyện tập trong thời tiết -30 độ C tại tỉnh Hắc Long Giang, ngày 14-1. (Ảnh: REUTERS)

Theo nhà phân tích Bonji Obara thuộc quỹ nghiên cứu các vấn đề nội địa và quốc tế liên quan đến Nhật Tokyo Foundation có hai lý do để Trung Quốc giảm tăng ngân sách quốc phòng năm 2016. Ngoài lý do ngân sách quốc phòng Trung Quốc thường gắn với mức tăng GDP còn có một lý do khác nữa là chiến dịch chống tham nhũng sẽ giúp ngân sách quốc phòng Trung Quốc được chi tiêu hợp lý và hiệu quả hơn.



Ngân sách quốc phòng và chi tiêu quân sự Trung Quốc luôn là vấn đề quan tâm của khu vực và thế giới, đặc biệt trong tình hình Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn trong các tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông và biển Đông.

Trung Quốc thường bị chỉ trích vì thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng. Theo hãng tin Reuters (Mỹ), trước khi bà Phó Oánh thông báo về mức tăng ngân sách quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani tuyên bố Trung Quốc cần minh bạch và giải thích rõ về chi tiêu quốc phòng cho cộng đồng quốc tế. Theo ông, Trung Quốc cần bảo đảm không làm thay đổi sự cân bằng khu vực và phải đóng góp và sự ổn định thế giới.

Phái đoàn quân đội đến Bắc Kinh tham gia cuộc họp thường niên Quốc hội Trung Quốc khai mạc vào ngày 5-3. (Ảnh: REUTERS)



Chuyên gia quân sự Obara từng là tùy viên quân sự đại sứ quán Nhật ở Trung Quốc cho rằng giảm tăng ngân sách quốc phòng bước đi khá hợp lý của Trung Quốc. Mức tăng này vừa đủ để Trung Quốc đạt được các mục tiêu quân sự của mình, vừa giúp Trung Quốc làm dịu bớt làn sóng chỉ trích trong và ngoài nước.