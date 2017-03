Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan

Báo The Nation (Thái Lan) đưa tin phát biểu trong hội nghị “Trung Quốc: Kết nối với cộng đồng kinh tế ASEAN” tại Bangkok (Thái Lan) hôm 23-8, Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhận định ASEAN đang đối mặt với sự phân cực do ảnh hưởng của Mỹ, Nhật và TQ. TQ đang trỗi dậy trong khi Nhật muốn tìm kiếm vai trò lớn hơn trong an ninh và Mỹ kiên định với chiến lược tái cân bằng ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, căng thẳng và nguy cơ xung đột rất dễ xảy ra. 7.000 binh sĩ thuộc các binh chủng không quân, bộ binh, phòng không của năm nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tham gia cuộc tập trận chống khủng bố “Sứ mệnh hòa bình 2014” kể từ ngày 24-8 tại miền Bắc TQ.