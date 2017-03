Trung Quốc triệu tập quân nhân xuất ngũ?

Ngày 17-6, mạng boxun.com (Trung Quốc) đưa tin Tổng cục Hải quân Trung Quốc đã phát thông báo triệu tập khẩn cấp quân nhân xuất ngũ trong hai năm gần đây và yêu cầu báo danh với đơn vị cũ trước cuối tháng 6.

Thông báo được phát theo hai hình thức. Một là các cơ quan chính trị thuộc Tổng cục Hải quân liên lạc trực tiếp với quân nhân xuất ngũ. Hai là các cơ quan quân sự địa phương chuyển thông báo đến quân nhân xuất ngũ.

Lý do nêu ra là gần đây các tàu quân sự mới được hạ thủy nhiều nên thiếu nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Thời gian tại ngũ cụ thể sẽ theo thỏa thuận giữa quân đội với đương sự.

Mạng boxun.com dẫn lời người cung cấp tin cho biết ngoài lý do trên, hải quân triệu tập khẩn cấp quân nhân xuất ngũ còn có lý do liên quan đến biển Đông.

Mạng này nhận định do Trung Quốc bồi đắp đảo quy mô lớn trên biển Đông khiến Mỹ và các nước trong khu vực rất phẫn nộ. Phía Trung Quốc tương đối căng thẳng bởi thông tin tình báo cho thấy lần này Mỹ không nói suông.

Do đó hôm 16-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố công trình bồi đắp các đảo sắp hoàn tất có hai mặt. Một là Trung Quốc muốn giảm sức ép từ Mỹ và hai là dù chưa đến mức chiến tranh nhưng Trung Quốc vẫn chiêu binh mãi mã, bổ sung quân số để chuẩn bị. Đó chính là nguyên nhân ẩn sau thông báo triệu tập quân nhân xuất ngũ.

Hình ảnh đá Xu Bi sau khi Trung Quốc bồi đắp trái phép. Ảnh: PHILSTAR

Sau tuyên bố ngày 16-6 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, báo Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã ngang ngược khoe mẽ về đá Chữ Thập.

Báo cho rằng đá Chữ Thập sau khi hoàn tất bồi đắp “sẽ trở thành điểm đứng quan trọng của Trung Quốc ở Nam Sa” (cách gọi của Trung Quốc về quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và đá Chữ Thập sẽ trở thành trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa năng nhất ở biển Đông.

Tại Philippines, báo The Philippine Star ngày 18-6 khẳng định chắc chắn Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo nhằm mục đích quân sự.

Báo dẫn chứng trên đá Xu Bi, Trung Quốc đã xây dựng một hầm ngầm nhỏ, một hải đăng và đã hoàn tất đường băng dài gấp đôi.

Báo dẫn lời các quan chức nhận định Trung Quốc dừng cải tạo đất không phải do sức ép quốc tế mà do mùa mưa bão sắp tới nên cần bảo đảm an toàn cho các kiến trúc nổi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố: “Chúng tôi phải xác minh. Bắc Kinh không minh bạch trong mọi hành động... Chúng tôi phải đấu tranh với mọi dối trá sau các biện luận của Trung Quốc”.

Hãng tin GMA News ngày 18-6 dẫn lời người phát ngôn hải quân Philippines cho biết tuần tới Philippines sẽ tổ chức tập trận hải quân riêng rẽ với hải quân Mỹ và lực lượng phòng vệ biển Nhật.

Cuộc tập trận thường niên Philippines-Mỹ sẽ diễn ra gần đảo Palawan (bờ biển phía đông Philippines) từ ngày 18-6 đến 30-6 và có máy bay tuần thám P3-Orion tham gia.

Cuộc tập trận chung Philippines-Nhật sẽ diễn ra từ ngày 22-6 đến 26-6 ở biển Đông với máy bay tuần thám P-3C tham gia. Tháng trước hai bên cũng đã tập trận cách biển Đông khoảng 300 km.