Trung Quốc xác nhận 78 ca nhiễm H7N9

Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Ủy ban Quốc gia về y tế và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cho biết đến ngày 17-4, số ca nhiễm đã lên đến 78 ca, trong đó có 16 ca tử vong.

Virus H7N9 đã lây nhiễm ở sáu tỉnh, thành. Thượng Hải đứng đầu với 31 ca nhiễm (11 ca tử vong), kế đến là tỉnh Chiết Giang với 21 ca nhiễm (hai ca tử vong), tỉnh Giang Tô 20 ca nhiễm (hai ca tử vong). Số ca còn lại ở An Huy, Bắc Kinh, Hà Nam.

Ngày 17-4, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Gregory Hartl thông báo một số ca nhiễm ở Trung Quốc lại không tiếp xúc với gia cầm. Người phát ngôn ghi nhận đây là điều còn bí ẩn cần phải điều tra.

WHO thông báo cuối tuần này sẽ cử phái đoàn chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc để đánh giá tình hình nhiễm virus H7N9. Phái đoàn gồm các chuyên gia của WHO, Úc, Mỹ và Liên minh châu Âu. WHO cho biết ngoài các ca nhiễm, có khoảng 1.000 ca ở Trung Quốc đang được giám sát.

D.THẢO