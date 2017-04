Trung Quốc xây siêu thành phố lớn gấp ba New York

Theo Newsweek, chính phủ Trung Quốc cuối tuần rồi đã công bố kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực Hùng An thuộc tỉnh Hà Bắc trở thành đặc khu kinh tế mới. Khu vực này nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 100 km về phía nam với diện tích 2.000 km vuông, tức gần gấp ba lần TP New York của Mỹ.

Ảnh chụp khu vực Hùng An từ trên cao ngày 1-4-2017. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngay sau khi kế hoạch được công bố, hàng loạt nhà đầu tư đã đổ xô tới khu vực này. Nhiều bất động sản chưa được xây cất đã được bán. Giá bất động sản cũng tăng gâp hai lần sau thông tin trên. Theo Bloomberg, nhiều người thậm chí đã chờ nhiều ngày bên ngoài văn phòng các cơ quan bất động sản.

Đây sẽ là một tân khu khác mang tầm chiến lược quốc gia sau đặc khu kinh tế Thâm Quyến và Tân khu Phú Đông của Thượng Hải. Hôm 3-4, các văn phòng môi giới bất động sản ở địa phương buộc phải đóng cửa sau khi chỉnh phủ ban lệnh cấm bán nhà khẩn cấp để ngăn đầu cơ trái phép.

Truyền thông Trung Quốc cho biết người dân địa phương Hùng An những ngày qua thấy các khu phố vốn “im hơi lặng tiếng” đã náo nhiệt hẵn với hàng loạt ô tô mang biển số xe Bắc Kinh và Thiên Tân. Các khách sạn tại Hùng An cũng hoàn toàn đông nghẹt khách.

Chính phủ Trung Quốc ban lệnh cấm ngăn chặn đầu cơ bất động sản sau khi giá nhà tăng gần gấp đôi tại Hùng An. Ảnh:REUTERS

Theo Guardian, truyền thông Trung Quốc thậm chí dự đoán Hùng An sẽ trở thành “Phố Đông mới của Trung Quốc”. Quận Phố Đông là trung tâm tài chính và thương mại nằm ở phía đông TP Thượng Hải, nơi cách đây vài thập niên chỉ là một vùng đất nông nghiệp.

China Daily cho biết thông cáo được chính phủ Trung Quốc công bố mô tả việc xây dựng Tân khu Hùng An sẽ là “chiến lược cốt yếu cho thiên niên kỷ tới”. Một đoạn video giới thiệu dự án này nói rằng Tân khu Hùng An sẽ lớn gấp ba lần TP New York. Dân số tại TP New York hiện vào khoảng 19,7 triệu người. Trong khi đó, Thượng Hải, TP lớn nhất Trung Quốc, hiện có 24 triệu dân.

Theo New York Times, việc xây dựng Tân khu Hùng An nằm một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm tạo ra một khu đô thị lớn kết nối thủ đô Bắc Kinh với TP cảng Thiên Tân và Tỉnh Hà Bắc.

Tình trạng ùn tắc giao thông gần một trạm thu phí ở Bắc Kinh. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chính phủ Trung Quốc hy vọng TP Hùng An sẽ giúp giảm áp lực lên Bắc Kinh. Thủ đô có 22 triệu dân này hiện đối mặt với tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông và đô thị hóa bừa bãi hàng đầu thế giới.

Khi được hỏi về dự án này, Chủ tịch Trung Quốc nói rằng Hùng An sẽ trở thành “một khu vực minh chứng cho quá trình phát triển đổi mới” của Trung Quốc.