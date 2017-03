Trung-Ấn sẽ tổ chức tập trận

Theo báo The Times of India (Ấn Độ) ngày 15-1, Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh ra thông cáo cho biết hai bên đã nhất trí kế hoạch trao đổi quân sự năm 2013, trong đó có nối lại hoạt động tập trận chung vốn bị đình trệ từ năm 2009. Thông cáo ghi nhận hai bên đã đồng ý tổ chức đối thoại thường niên Trung-Ấn tại New Delhi vào thời gian thích hợp.

Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) cùng ngày dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Hứa Kỳ Lượng nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ quân sự với Ấn Độ và hy vọng tăng cường sự tin cậy chiến lược giữa hai bên, đẩy mạnh hợp tác thực tế nhằm tiến tới quan hệ đối tác chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Sashi Kant Sharma đã bày tỏ tin tưởng vào quá trình phát triển quan hệ quốc phòng của hai nước trong tương lai.

DUY KHANG