Trung-Mỹ sẽ đối thoại về luật biển

Trang web Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin ngày 4-5, Trung Quốc và Mỹ đã ra tuyên bố chung sau Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ vòng 4 ở Bắc Kinh. Tuyên bố chung gồm các điểm chính:

- Cam kết tiếp tục đối thoại về nhân quyền trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Đối thoại nhân quyền song phương sẽ được tổ chức ở Mỹ vào mùa hè này.

- Nâng cao thông tin qua lại và hợp tác về an ninh quốc tế và các vấn đề về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

- Thiết lập cơ chế đối thoại an toàn hàng hải Trung-Mỹ giữa Cơ quan Tuần duyên Mỹ và Cục Quản lý An toàn hàng hải Trung Quốc. Tổ chức đối thoại an toàn hàng hải đầu tiên vào mùa thu tới ở Trung Quốc.

- Tổ chức đối thoại về luật biển và các vấn đề địa cực ở Bắc Kinh vào ngày 22 và 23-5 tới.

- Cam kết chống vận chuyển trái phép nguyên liệu phóng xạ và hạt nhân.

- Củng cố thông tin liên lạc giữa Cơ quan Tuần duyên Mỹ và Bộ GTVT Trung Quốc nhằm cải thiện tình hình phối hợp về tìm kiếm và cứu hộ trên biển. Cân nhắc diễn tập tìm kiếm và cứu hộ giữa lực lượng tuần duyên Mỹ và một tàu của Cục Quản lý An toàn hàng hải Trung Quốc ở Hawaii vào tháng 9.

Theo hãng tin Reuters, trong phát biểu bế mạc đối thoại ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định Mỹ sẵn sàng làm việc với CHDCND Triều Tiên nếu nước này tuân thủ các cam kết với cộng đồng quốc tế.

Bà nói Trung-Mỹ có thể phối hợp ở Hội đồng Bảo an LHQ để gây sức ép về chương trình hạt nhân Iran và có biện pháp mạnh phản đối trấn áp người biểu tình ở Syria. Bà hoan nghênh Trung Quốc ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về kế hoạch hòa bình cho Sudan và Nam Sudan.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner ca ngợi Trung Quốc đã có những cải cách tiền tệ quan trọng để nhân dân tệ dần dần tăng giá so với USD và các ngoại tệ khác.

Hãng tin AP dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ cho biết tại đối thoại, phía Trung Quốc đã đồng ý cho các công ty chứng khoán nước ngoài nắm cổ phần lớn hơn mức tối đa hiện nay (33%) trong các công ty chứng khoán Trung Quốc.

Theo Reuters, ngày 4-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói luật sư Trần Quang Thành có thể xin thị thực du học nước ngoài. Trước đó, ông này cho biết ông không muốn xin tị nạn ở Mỹ mà chỉ muốn đi du học theo lời mời của ĐH New York (Mỹ).

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đồng ý mở rộng thị phần bảo hiểm ô tô cho các công ty nước ngoài và chấp nhận thương lượng với Mỹ để đặt ra hướng dẫn quy định tín dụng xuất khẩu. Trước nay Mỹ chỉ trích các tổ chức tín dụng Trung Quốc tạo điều kiện dễ dàng cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc vay hàng tỉ USD là hình thức trợ cấp phi cạnh tranh.

Phía Mỹ cam kết sẽ tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng công nghệ cao sang Trung Quốc.

Bên lề đối thoại, ngày 4-5 đã diễn ra các cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo với Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã hoan nghênh các kết quả tích cực của cuộc đối thoại vòng 4 lần này.

Ngoại trưởng Hillary Clinton nhận định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn mạnh mẽ nhất và càng ngày Mỹ càng nhận thấy có thêm nhiều cơ hội hợp tác với Trung Quốc. Bộ trưởng Timothy Geithner nhận xét quá trình Trung Quốc thực hiện cải cách kinh tế là rất hứa hẹn và dù thỉnh thoảng có căng thẳng nhưng quan hệ kinh tế hai bên vẫn phát triển tốt.

LÊ LINH - THIÊN ÂN