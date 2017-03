Trường của ứng viên tổng thống Mỹ bị Trung Quốc mua lại

Theo trang Reference News (Trung Quốc), Học viện Quân sự New York, một trường nội trú dự bị quân sự với hơn 126 năm lịch sử, đã được bán lại cho một tổ chức phi lợi nhuận của Trung Quốc. Trước đó, ngôi trường này đã tuyên bố phá sản và được đưa ra bán đấu giá.



Người trả giá cao nhất trong cuộc bán đấu giá này, với mức tiền đưa ra lên đến 16 triệu USD, là Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn tự nhiên của Trung Quốc. Trung tâm phi lợi nhuận này đã được thành lập từ năm 2011 để mua lại kiến trúc Arden House, cũng của TP New York.



Học viện Quân sự New York sẽ được bán lại cho Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn tự nhiên của Trung Quốc với giá 16 triệu USD.

Học viện Quân sự New York là một trường dự bị quân đội thành lập vào năm 1889, với học viên theo học từ cấp lớp 8 đến lớp 12. Các cựu học viên nổi tiếng của trường gồm có Stephen Sondheim, John A Gotti, Francis Ford và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Số lượng tuyển sinh của Học viện Quân sự New York trong nhiều năm qua đã giảm sút nghiêm trọng do không còn thu hút được sinh viên. Vào tháng 3-2015, học viện này đã tuyên bố phá sản và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà đầu tư.



Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những cựu học sinh nổi tiếng của ngôi trường.

Nhưng theo luật sư Lewis D Wrobel, mặc dù Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn tự nhiên của Trung Quốc đã thắng trong cuộc đấu giá, thương vụ này vẫn còn phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán tòa án xử phá sản. Ông Anthony Desa cũng sẽ tiếp tục giữ cương vị chủ tịch của ngôi trường.

Theo tờ Want China Times, Học viện Quân sự New York chỉ đổi chủ sở hữu và đã lên lịch tiếp tục mở học khóa mới vào năm sau. Quan chức TP New York nhận định thương vụ này có thể sẽ mở đường cho nhiều sinh viên Trung Quốc có ý định học tập về nền quân sự Mỹ.