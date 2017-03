Trường học Los Angeles đối phó đe dọa khủng bố

Ngày 16-12, các trường học ở Los Angeles đã hoạt động trở lại bình thường. Trước đó, đêm 14-12, các thành viên hội đồng quản trị Cơ quan quản lý các trường công Los Angeles đã nhận được thư điện tử đe dọa tấn công. Báo Los Angeles Times cho biết thư được gửi đi từ địa chỉ ở Frankfurt (Đức).

Nghị sĩ Hạ viện Brad Sherman phát biểu trên đài truyền hình CNN cho biết người đe dọa tự xưng là phần tử Hồi giáo cực đoan sẵn sàng ra tay cùng 32 đồng bọn đồng thời khẳng định có khí độc.

FBI đã kiểm tra 1.531 trường học ở Los Angeles suốt 12 tiếng. Các trường học đóng cửa hôm 15-12. Cuối cùng Thị trưởng Eric Garcetti thông báo đây không phải là đe dọa đáng tin cậy. Ông nhận định còn quá sớm để xem đây là trò lừa đảo hay hành vi tội phạm nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của chính quyền. Sự kiện trên diễn ra sau vụ xả súng có dấu hiệu khủng bố ở hạt San Bernardino (bang California) hôm 2-12 làm 14 người chết, 22 người bị thương.

New York cũng đã nhận được thư điện tử đe dọa tương tự nhưng đánh giá thông tin không nghiêm túc nên không phản ứng gì. Ông Bill Bratton, cảnh sát trưởng New York đã chê Los Angeles phản ứng thái quá và bọn khủng bố chỉ muốn gieo rắc hoảng sợ. Cảnh sát trưởng Los Angeles Charlie Beck phản bác và cho rằng an toàn là trên hết.

Trong khi đó, ngày 15-12 là ngày chín ứng viên chạy đua tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa tham gia cuộc tranh luận thứ năm tại Las Vegas (ảnh). Các ứng viên kêu gọi bằng mọi giá phải tiêu diệt tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo.

Họ đồng thanh chỉ trích Tổng thống Obama chống khủng bố quá yếu, chỉ trích cơ quan tình báo không phát hiện sớm âm mưu xả súng ở California và phản đối tiếp nhận người nhập cư Syria. Cuối tuần này sẽ đến lượt các ứng viên đảng Dân chủ tranh luận.

Ngày 15-12, một nghi can Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị tạm giữ vì tình nghi đánh bom tự sát tại tổng lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Nghi can tên Mohammed Raghil Al-Hardani là người Syria, bị bắt ở Kahramanmaras (miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ).