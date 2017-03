Truyền hình Đức 'vu khống' xe tăng Nga ở Ukraine

Báo Tin tức Kinh tế Đức (Deutsche Wirtschafts Nachrichten) đưa tin hôm 17-2, một tổ chức giám sát truyền thông Đức vừa đệ đơn tố cáo kênh truyền hình liên bang ZDF đưa tin sai sự thật về tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine.



Đơn khiếu nại của một nhóm có tên gọi là Permanent Open Committee of Media Monitoring xoay quanh một bức ảnh kèm theo một đoạn tin tức phát sóng trên ZDF cáo buộc quân đội Nga tham chiến tại miền đông Ukraine.

Đoạn tin tức này ghi lại cảnh xe tăng và hệ thống tên lửa của Nga đang hoạt động tại miền đông Ukraine, đặc biệt có một bức ảnh kèm theo dòng chú thích “Những chiếc xe bọc thép của Nga hoạt động trong Isvarino ở khu vực Luhansk hôm 12-2-2015, nguồn tin từ phát ngôn viên quân đội Ukraine ông Andrei Lysenko ở Kiev”.

Các thành viên quốc hội Ukraine đã “chơi khăm” quan chức cấp cao Mỹ bằng cách trưng ra các “bằng chứng” về những cỗ xe tăng Nga (Nguồn: Sputnik News)

Vấn đề duy nhất ở đây là bức ảnh này trước đó đã gây tranh cãi vào năm 2009 ở Nam Ossetia, không phải Ukraine.

Trong đơn tố cáo ZDF của nhóm giám sát truyền thông này, một trong những đài phát thanh lớn nhất của Đức là Open Committee đã nhấn mạnh rằng “tại sao một bức ảnh như vậy lại lặp đi lặp lại một vấn đề tương tự. Điều đó có nghĩa là chắc rằng sẽ có bên thứ 3 dính líu tới sự thật phía sau các cáo buộc về “cuộc xâm lăng của xe tăng bọc thép của Nga”.

Maren Mueller, một trong những nhà sáng lập đài truyền hình Open Committee và trước đây từng là một nhân viên truyền thông cho rằng nhiều bài phóng sự của Đức về tình hình miền đông Ukraine toàn những bài viết xuyên tạc, những bài tường thuật nửa sự thật hoặc hoàn toàn dối trá. Bà Mueller cho biết các bài phóng sự về Ukraine của kênh truyền hình ZDF đã đạt đến đỉnh cao của sự tưởng tượng và không đáng để quan tâm. Bà cũng nhấn mạnh rằng bài viết về chiếc xe tăng này cũng chỉ là một ví dụ cho sự xuyên tạc sự thật vẫn xảy ra thường xuyên của kênh truyền hình này.

Mới đây, các giám sát viên truyền thông của Đức đã yêu cầu một thông tấn viên của kênh ARD phải đính chính xin lỗi về việc đưa tin sai sự thật về cái chết của 2 thường dân ở Krasnoarmeysk là do “đạn dược bắn phá của nhà cầm quyền mới”, tức đang ám chỉ đến quân nổi dậy chống lực lượng Kiev.

Bà Mueller tin rằng một trong những vấn đề lớn nhất của việc thông tin các dòng sự kiện về Ukraine mà truyền thông Đức đang gặp phải chính là việc sử dụng các nguồn tin mô tả về các cuộc xung đột được cung cấp từ bên trong chính phủ.

Tuần trước, một quan chức cấp cao của Mỹ đã rơi vào tính thế khó xử tại Thượng viện khi xuất hiện những bức ảnh về những cỗ xe tăng Nga mà ông cho rằng đó là bằng chứng cho sự tham chiến của Nga ở Ukraine. Những bức ảnh này cũng xuất phát từ chiến tranh Nam Ossetia.

Sau khi phát hiện những bức ảnh đó không phải của chiến tranh Ukraine, ông Inhofe biện hộ rằng “những bức ảnh này do các thành viên quốc hội Ukraine cung cấp dưới dạng bản in như thể nó được chụp trực tiếp từ camera. Đây thực sự là cú ‘chơi khăm” của họ. Chúng tôi cảm thấy tự tin khi công bố những bức ảnh này bởi những gì bức ảnh thể hiện rất trùng khớp với những gì đang diễn ra trong khu vực. Tôi cũng đã rất tức giận khi phát hiện ra có một bức ảnh do hãng tin AP chụp vào năm 2008 đã được chỉnh sửa”.