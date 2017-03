TS Nguyễn Đình Xuyên phủ nhận rung chấn ở Hà Nội liên quan động đất Nhật Bản

Thứ bảy 26-3

TS Nguyễn Đình Xuyên, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu phủ nhận rung chấn cấp 5 ở Hà Nội liên quan đến động đát ở Nhật Bản: Chấn động ở Hà Nội xảy ra tối 24-3 là do động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Myanmar gây ra. Còn động đất Myanmar có thể đã xảy ra dưới tác động của động đất ở Nhật Bản. Như vậy, chấn động ở Hà Nội không liên quan gì tới động đất ở Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản vừa tỏ lời cảm ơn một công ty bê tông Việt Nam về một chiếc máy bơm của công ty này, hiện đang được dùng phục vụ công tác phun nước làm nguội lò phản ứng ở tỉnh Fukushima.

Từ hôm thứ Ba, chiếc máy bơm đã được sử dụng để đưa nước vào lò phản ứng số 4, tại nhà máy điện hạt nhân số 1.

Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị công ty cho phép sử dụng chiếc máy bơm này khi máy bơm đang chuẩn bị được chuyển từ cảng Yokohama về Việt Nam.

Đây là máy bơm bê tông xây dựng nhà cao tầng. Máy có cần phun cao 50m, có thể bơm trúng mục tiêu từ khoảng cách xa.

Tối thứ Năm 24-3, tại Hà Nội, chủ tịch công ty Việt Nam đã nhận thư cảm ơn do Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam trao, tại dinh thự riêng của ngài Đại sứ.

Chủ tịch công ty nói rằng, bơm chậm về Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của công ty, nhưng điều đó cũng không sao, và ông cảm thấy vui vì có thể giúp được Nhật Bản trong tình trạng khó khăn khẩn cấp này.

Hai tuần sau động đất và sóng thần thống kê mới nhất có 10.035 người chết, 17.443 mất tích, 2.775 người bị thương. Tổ chức đánh giá rủi ro Air Worldwide ước lượng các chi phì bồi thường của các hãng bảo hiểm vào khoảng 20 đến 30 tỉ USD.

Quang cảnh sửa chữa tại NM Fukushima (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Mây phóng xạ chưa đi vào đất liền Việt Nam.

Ngày 25/3, khi đến phía nam quần đảo Phillippines mây phóng xạ đi theo hướng đông bay qua gần mũi Cà Mau của Việt nam nhưng không hướng vào đất liền và đang hướng đến Malaysia. Chưa thể chắc chắn mây phóng xạ có vào Việt Nam những ngày tới hay không.

Báo cáo mới nhất của Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam trong mạng lưới cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) đặt tại Viện Năng lượng Nguyên tử cho biết, theo hình ảnh mô phỏng đám mây xạ cho vùng Đông Nam Á, đám mây xạ hiện đang có xu hướng di chuyển xuống phía tây nam so với vị trí của nhà máy điện Fukushima 1. Ngày 25-26/3 đám mây này sẽ đi qua quần đảo Phillippines và hướng tới Indonesia, Malaysia trong các ngày tới. Trên vùng biển Đại Tây Dương đám mây lan rộng hơn và tại biển Thái Bình Dương, ngày càng lan thêm xuống phía nam.

Thứ sáu 25-3

19g48: Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan: Tình hình thật khó mà dự đoán, chúng ta làm tất cả để mọi việc không trầm trọng thêm. Chúng ta phải cực kỳ cảnh giác. Trước đó, Tepco thừa nhận rằng việc làm mát lò phản ứng bằng súng phun nước tiến triển rất chậm vì sự nguy hiểm của vùng phóng xạ này.

Cả ba lò phản ứng hiện vẫn trong tình trạng bấp bênh và theo Viên An toàn Hạt nhân Nhật thì sự bấp bênh này có thể kéo dài vài tuần thậm chí vài tháng.

18g47: Lò phản ứng số 3 có khả năng đã bị hư hại, NHK đưa tin.

Hôm nay, 25/3, Cơ quan này đã phát biểu trước các phóng viên về sự cố hôm thứ 5, 24/3, liên quan tới việc 3 công nhân trong nhà máy đã bị phơi nhiễm phóng xạ do dẫm chân lên nước trên sàn, bên trong tòa nhà chứa tua bin của lò phản ứng số 3. Mức phóng xạ cao hơn khoảng 10.000 lần mức so với mức phóng xạ tồn tại trong nước của một lò phản ứng đang hoạt động bình thường.



Cơ quan này cho biết trong khi lò phản ứng này có khả năng vẫn còn có thể khôi phục lại một phần chức năng để có thể hạn chế rò rỉ phóng xạ, thì vẫn còn rất nhiều khả năng là một vài bộ phận của lò phản ứng hiện giờ đã bị hư hại và chức năng lưu chứa của lò đang bị yếu dần đi.

17g43: Chấn động Hà Nội có liên quan tới động đất Nhật Bản . Theo Vn Express, TS Nguyễn Đình Xuyên, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết: Chấn động ở Hà Nội tối 24/3 là hệ quả của chuỗi tác động từ sau trận động đất mạnh 8,9 độ Richter ở Nhật Bản.



Trận động đất này xảy ra sau một quá trình tích lũy năng lượng khi mảng Bắc Mỹ chuyển động chui xuống phía dưới mảng Thái Bình Dương. Sự dịch chuyển của mảng địa tầng trong trận động đất 8,9 độ richter này đã đâm sâu vào vỏ trái đất. Vụ va chạm có thể ví như một cú đấm, gây chấn động khắp vỏ trái đất.

Hệ quả của vụ va chạm này có tác động kích thích đối với quá trình tích lũy năng lượng tại một số đới đứt gãy. Chu kỳ động đất ở các khu vực phát sinh động đất vì thế có thể được đẩy nhanh vài chục năm. Thế nên tại Đài Loan, Philippines ngày 20/3 xảy ra động đất mạnh 5,9 độ richter và Myanmar là 6,8 độ richter hôm 24/3. Có thể không nếu không có trận động đất ở Nhật Bản, các trận động đất đó vẫn xảy ra, nhưng không phải tại thời diểm này.

Trong vài tháng tới, những trận động đất có mức độ vừa phải cỡ 5 độ richter hoặc hơn vẫn có thể xảy ra với tần suất dày ở nhiều nơi trên thế giới.

11g: Hãng tin Reuters và AFP cho hay, con số tử vong của trận động đất này đã lên đến 75 người, 110 người khác bị thương. Tổng cộng 390 ngôi nhà, 14 chùa và 9 tòa nhà chính phủ đã bị phá hủy.





7g22: Động đất và sóng thần ở Nhật Bản còn nóng hổi, thì đến 7g22 sáng 25-3 (giờ Hà Nội), lại xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter tại Myanmar. Số người thiệt mạng đã lên 75 người, 111 người bị thương. Theo Trung tâm Mạng lưới động đất của Trung Quốc, tâm chấn động đất ở độ sâu 10km dưới lòng đất.

Trước đó, tối 24-3, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã làm rung chuyển vùng đông bắc Myanmar, đồng thời ảnh hưởng đến các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…(TTO)

Thứ năm 24-3 21g: Động đất 5 độ Richter tại Hà Nội. Nhiều người tại các tòa nhà cao tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội có cảm giác chóng mặt buồn nôn, người rung lắc nhẹ. Theo ghi nhận của Phóng viên Tiền Phong tại khu vực Bắc Linh Đàm, người dân tại các khu chung cư cũng cảm nhận được rung lắc trong khoảng 30 giây. Một bảo vệ của toà nhà CT3C cho biết anh cảm thấy hơi chóng mặt khi đang ngồi ở tầng trệt của toà nhà và nghi ngờ là đang có động đất. Tới 9h20' các gia đình ở nhiều tòa nhà chung cư tại khu vực Bắc Linh Đàm mới lần lượt trở về căn hộ của mình. Ngay sau trận động đất trên, Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng phụ trách (Viện Vật lý Địa cầu, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết một trận động đất có cường độ lên tới gần 7 độ Richter đã xảy ra tại Myanmar, vùng biên giới giáp Thái Lan và Lào.

Động đất 7 độ Richter tại Myanmar làm rung chuyển nhiều nơi ở Hà Nội (đồ họa của IDE/Liberation)



15g21 một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Miyagi và các khu vực phụ cận. 14g05: Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền cho biết căn cứ theo hướng gió thổi, 2 ngày trước nhiều đài khí tượng nước ngoài (Mỹ, Nhật, Na Uy...) dự báo khoảng ngày 25-26/3, đám mây nhiễm phóng xạ từ Nhật sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Phạm vi ảnh hưởng là vùng biển sát đất liền từ TP HCM đến các tỉnh miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên mây phóng xạ không vào đến đất liền. "Đấy là dự báo 2 ngày trước, song hiện nay hướng gió đã lệch đi thổi đám mây phóng xạ chuyển hướng nên tình hình không còn đáng ngại nữa", ông Điền nhấn mạnh. Trạm đo phóng xạ của Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt trưa nay ghi nhận, trên bản đồ khí tượng của Đài NaUy vẫn còn cảnh báo một vệt nhỏ nguy cơ mây phóng xạ vào Việt Nam; trong khi các đài Mỹ, Nhật, Philippinnes đã dỡ bỏ cảnh báo này. "Nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị sự cố lò phản ứng chỉ cách Tokyo hơn 300 km mà người dân thủ đô Nhật vẫn chưa cần phải uống thuốc phòng nhiễm xạ, thì Việt Nam cách xa hàng nghìn cây số cũng không đáng lo", ông Điền nói

13g48: Iode phóng xạ trong nước máy đã giảm xuống 100 becquerel/kg, trẻ em có thể dùng được

13g47: Hãng tin Kyodo cho hay đã có ba công nhân ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 được phát hiện phơi nhiễm phóng xạ, trong đó hai người phải nhập viện để điều trị.

Các kỹ thuật viên làm việc bên trong NM Fukushima ngày 24-3 (Ảnh: Kyodo/Reuters) Ông Hidehiko Nishikawa, phát ngôn viên của Cơ quan An toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản, cho biết những người này bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức độ 170 -180 millisievert vào hôm nay 24-3. Hai người nhập viện có dấu hiệu phơi nhiễm phóng xạ ở chân vì chân họ chạm phải nước trong khi đang kéo cáp điện. Ông Nishikawa nói nhiệt độ đang giảm ở các lò phản ứng số 1 và 3 (dẫn lại theo TTO)

Mây phóng xạ đến các tỉnh phía Nam VN: Đó là dự báo của các nhà khoa học Na Uy được thông báo bởi ông Ngô Đăng Nhân, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân. Ông Nhân cũng nhấn mạnh không có ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tài liệu ứng phó với sự cố hạt nhân do Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân giới thiệu. Xin xem tại đây

Bản sơ kết thiệt hại mới về người: Theo cảnh sát, đã phát hiện được 25.000 người chết vầ mất tích, trong đó số người chết là 9.487, mất tích 2.755.Trong số những người đã thiệt mạng, có 5.714 người ở tỉnh Miyagi. Trong vùng này cũng có 5.200 người bị mất tích. Đây là thiên tai tồi tệ nhất tại Nhật Bản kể từ sau trận Đại động đất Kanto năm 1923, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng.

Fukushima hồi sinh. Sáng qua, các kỹ sư đã đưa được nguồn điện bên ngoài tới lò số 4, như vậy cả 6 lò phản ứng đều đã được kết nối điện. Hệ thống làm lạnh của lò số 5 và số 6 cũng đã hoạt động trở lại. Đến chiều qua, Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) vẫn tiếp tục phun nước vào lò số 3 và số 4.

Khói đen bốc lên từ lò phản ứng số 3.Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, khoảng 4 giờ 20 phút chiều nay, 23/3, có khói đen bốc lên từ tòa nhà lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.Công ty này cho các phóng viên biết rằng, họ đã nhận được báo cáo là khói đang giảm dần. Tepco cho biết, mức phóng xạ đo ở cách toà nhà lò phản ứng số 3 khoảng 1km về phía Tây, không có thay đổi gì lớn, kể từ khi có khói đen bốc lên. Vào thời điểm đó đang có gió Nam.



Tepco đã sơ tán nhân viên trong phòng điểu khiển lò phản ứng số 3, cũng như lính cứu hỏa từ Tokyo và Yokohama, đang chuẩn bị cho việc phun nước. Lính cứu hỏa đã hủy hoạt động phun nước dự kiến thực hiện ngày hôm nay.





Bức ảnh đầu tiên chụp quang cảnh bên trong nhà máy Fukushima sau khi có nguồn điện,

(ảnh do Cơ quan An tioàn hạt nhân Nhật phát hành)



70 trận dư chấn: Một trận dư chấn 6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Fukushima ngày 23-3 vào 9g12 giờ VN. Liên tiếp đã có 70 trận dư chấn xảy ra sau ngày 11-3 nhưng đều dưới mức 5 độ Richter.



So đồ 70 trận động đất dư chấn ở Nhật sau ngày 11-3

Một trận dư chấn 6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Fukushima ngày 23-3 vào 9g12 giờ VN. Liên tiếp đã có 70 trận dư chấn xảy ra sau ngày 11-3 nhưng đều dưới mức 5 độ Richter. (ảnh do Cơ quan An tioàn hạt nhân Nhật phát hành)

Nỗi lo muối kết tinh trong các lò phản ứng. Viện An toàn hạt nhân và chống phóng xạ Nhật lo ngại sự hiện diện của m,uối trong nước biển bơm vào NM Fukushima có thể làm biến chất hệ thống làm lạnh các thanh nhiên liệu. Nguy cơ muối kết tinh ảnh hưởng đến việc làm mát các lõi hoặc dẫn đến việc làm kẹt các xú-páp.Nồng độ phóng xạ iodine-131 trong nước máy ở Tokyo vượt quá giới hạn an toàn cho trẻ. 23-3, kết qu phân tích một mẫu nước cũng cho thấy nồng độ chất iodine phóng xạ đo được là 190 becquerel/lít.

Phóng xạ trong nước máy vượt giới hạn an toàn cho trẻ. Nồng độ thấp hơn 300 becquerel/lít được coi là giới hạn an toàn đối với người lớn; mức này cao hơn nhiều so với mức giới hạn an toàn đối với trẻ nhỏ là 100 becquerel/lít.Chính quyền thủ đô Tokyo nói rằng, trẻ nhỏ ở trong 23 quận nội thành và 5 thành phố lân cận không nên uống nước máy.Bên cạnh đó họ cũng khuyến cáo các công ty sản xuất đồ uống trong các khu vực này không sử dụng nước máy trong các đồ uống giành cho trẻ dưới 1 tuổi.

Tại một siêu thị ở khu vực phía Đông Tokyo, nguồn dự trữ nước đóng chai dung tích 2 lít đã được bán hết sạch chỉ trong 20 phút, ngay sau khi có tuyên bố chính thức của Chính quyền thủ đô Tokyo ngày 23-3 về việc phát hiện thấy chất phóng xạ iodine-131 có trong nước máy.



Một bà nội trợ với 3 con nhỏ cho biết chị thực sự rất lo lắng khi biết rằng trẻ nhỏ phải chịu mức rủi ro về phóng xạ cao hơn người lớn. Chị cho rằng không ai có thể biết các chất phóng xạ này sẽ tồn tại trong nước bao lâu.Giáo sư Muramatsu Yasuyuki thuộc trường Đại học Gakushuin cho biết, mức phóng xạ cao trong nước máy ở Tokyo có thể là do cơn mưa hôm thứ 3, khiến nước mưa trộn với không khí, làm tăng nồng độ chất iodine phóng xạ trong nguồn nước, trước khi chúng được đưa tới trạm xử lý nước cấp.



Kết quả phân tích phóng xạ trong đất quá cao. Các kết quả được công bố vào ngày hôm nay, 23/3, cho thấy nồng độ chất phóng xạ cesium-137 là 163.000 becquerels trong 1kg mẫu đất tại làng Iitate, cách nhà máy khoảng 40km về phía Tây Bắc. Giáo sư Muramatsu Yasuyuki, thuộc Trường Đại học Gakushuin, một chuyên gia về phóng xạ trong môi trường, cho biết bình thường nồng độ chất phóng xạ cesium-137 trong đất tối đa là vào khoảng 100 becquerels. Giáo sư Muramatsu cho biết ông rất ngạc nhiên vì nồng độ chất phóng xạ công bố hôm nay là này quá cao, gấp 1.630 lần so với mức bình thường.



Ông cảnh báo rằng chất phóng xạ cesium sẽ vẫn tồn tại trong môi trường khoảng 30 năm nữa, và do vậy, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm nông nghiệp trong một thời gian dài. Ông đang kêu gọi Chính phủ thu thập các số liệu chi tiết và sớm đưa ra các biện pháp giúp đối phó với tình hình này.



Tepco xin vay vốn khẩn cấp. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã yêu cầu một khoản vay khẩn cấp ít nhất 1.500 tỷ yên, tức khoảng 18 tỷ đôla, từ các ngân hàng lớn của Nhật Bản. Các nguồn tin cho hay TEPCO đã làm việc với ngân hàng Sumitomo Mitsui, ngân hàng Mizuho, ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, và qũy tín thác Mitsubishi UFJ Trust and Banking, về việc hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho công ty. TEPCO hiện rất cần khoản vay này để đối phó với cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bị ảnh hưởng do trận động; đồng thời giúp công ty chuẩn bị để đối phó với sự thiếu hụt điện năng nghiêm trọng đã được dự đoán.

Thứ tư 23-3

Ba ngày nữa mây phóng xạ tới các tỉnh phía Nam Việt Nam. Đó là dự báo của các nhà khoa học Na Uy được Ông Ngô Đăng Nhân, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân báo lại. Ông Nhân nhấn mạnh, mây phóng xạ chỉ dạt vào các tỉnh phía Nam chứ không đến phía Bắc và rất yếu, không ảnh hưởng đến sức khỏe.



Thiếu mực in báo. Hiệp hội các Nhà sản xuất mực in Nhật Bản với 56 thành viên đã gửi yêu cầu tới Hiệp hội Báo chí và Xuất bản cho biết, họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu chủ chốt để làm mực in báo, do nhà máy của các công ty hóa chất ở vùng duyên hải đông bắc Nhật bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất vừa qua.

Hiệp hội mực in nói rằng, nếu tình hình tiếp tục như hiện nay thì sẽ có nguy cơ cạn kiệt loại nguyên liệu đó và cạn kiệt các sản phẩm mực in trong vòng 1 tháng tới.

0g25: Nhật báo Le Monde, tờ báo hàng đầu của Pháp, vừa đưa lên bài tổng hợp: "Nước Nhật đã được báo động về sự bất thường ở Fukushima". Theo bài báo, ngày 7-2, Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật đã cho phép tepco duy trì hoạt động của 6 lò phản ứng thêm 10 năm như tờ New York Times đã phát hiên ngảy 21-3. Nhưng cơ quan này cũng báo động có những đường nứt trên nhóm máy phát điện an toàn ở lò số 1 và yêu cầu phải sửa chữa. Chính những đường nứt này đã làm cho máy phát điện dễ bị thương tổn trước sự ăn mòn của nước biển và bị hư hại nặng bởi sóng thần.

10 ngày trước thảm họa, Tepco đã nôp cho Chính quyền một tài liệu thú nhận rằng họ đã làm sai lệch các dữ liệu. New York Times đã gặp kỹ sư Mitsuo Tanaka, người đã góp phần chế tạo lò phản ứng của NM Fukushima, ông này cho biết: Được đưa vào sử dụng từ năm 1971, các lò phản ứng này đã quá tuổi (40 năm), dù trong luận chứng Tepco cho rằng có thể dùng tới 60 năm (!), đã đến lúc cần phải thay thế. Mitsuo Tanaka nhấn mạnh: Chắc chắn sóng thàn đã làn hư hại nhà máy nhưng các đường ống, phần cơ khí và bộ phận tin học của nó cúng đã quá già cỗi. Điều đó làm tăng rủi ro...



0g16: Trong diễn biến cải thiện tình hình, hồ chứa nhiên liệu đã qua sử dụng ở lò số 2 đã được đổ đầy nước, Điều này cho phép nagưn phóng xạ thải ra không khí. Tuy nhiên, Hidehico Nishiyama, nhân vật số 2 của Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật vẫn cho rằng: Còn quá sớm để nói tới "tình hình ổn định". Chính quyền vẫn đang tiếp tục lượng định tác động của mưa phóng xạ trên sức khỏe con người cũng như đối với nền kinh tế.

WHO tuyên bố: Các chất phóng xạ trong vài loại rau xanh và sản phẩm từ động vật là vấn đề nghiêm trọng mà người ta không nghĩ đến lúc đầu. Thực phẩm ô nhiễm không phải là vấn đề của vùng ven nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật.



Hôm nay 23-3, mây phóng xạ sẽ đến Pháp nhưng mức không khí nhiễm xạ thấp hơn từ 1.000 đên 10.000 lần so với vụ Tchernobyl.



Thứ ba 22-3

20g05:

16g30:

Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản cho biết, đã phát hiện phóng xạ cao vượt quá mức bình thường tới 400 lần trong đất cách Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 40km. Hôm qua 21/3, Bộ này đã đo chất phóng xạ trong mẫu đất lấy bên lề đường cách nhà máy 40km về phía tây tây bắc, ở độ sâu 5cm dưới mặt đất và phát hiện thấy, cứ mỗi kilogram đất có 43.000 becquerel chất phóng xạ iodine 131, 4.700 becquerel chất phóng xạ cesium 137.Giáo sư trường Đại học Gunma Endo Keigo cho biết, lượng phóng xạ phát ra từ iodine 131 cao gấp 430 lần so với lượng phóng xạ bình thường có trong đất ở Nhật Bản, còn lượng phóng xạ phát ra từ cesium 137 cao gấp 47 lần so với bình thường.Giáo sư Endo nói rằng, số liệu đo đạc được cho thấy, 1 người ở trên đất đó trong vòng 1 năm, sẽ bị phơi nhiễm phóng xạ nhiều gấp 4 lần so với lượng phóng xạ cho phép theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.Tepco, công ty khai tthác và quản lý NM Fukushima vừa đưa ra lời xin lỗi những người dân phải di tản vì bức xạ. Phó Chủ tich Tepco Norio Tsuzumi nói: Tôi thành thật xin lỗi, công ty của chúng tôi đã gây ra lo lắng và nguy hại cho dân cư trong vùng, cho TP Fukushima và cho đất nước

16g: Một xe vận tải chở thiết bị dạng cánh tay nhân tạo khổng lồ từ Trung Quốc đên Fukushima để phục vụ việc tiếp nước làm mát lò phản ứng số 4. Lò này cao 46m.

14g02:

Phóng xạ ở Fukushima cao gấp 1.600 lần bình thường, theo thông báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế, dẫn lại bởi Đài NHK. Nhóm chuyên gia của cơ quan này đã đo phóng xạ trong không khí và trong đất tại 11 địa điểm trong tỉnh Fukushima. Tại thị trấn Namie, cách nhà máy điện khoảng 20km về phía tây bắc, kết quả đo cho thấy, vào lúc 14 giờ 55 phút Chủ nhật 20/3, mức phóng xạ ở đây là 161 microsievert/giờ, cao hơn 1.600 lần so với chuẩn chung là 0,1 microsievert/giờ trong môi trường tự nhiên.Chiều qua 21/3, công ty Điện lực Tokyo TEPCO đã lấy mẫu nước biển cách cửa cống thải của nhà máy 100 mét về phía nam và phát hiện, trong mẫu nước này có chứa iodine phóng xạ 131 với mức phóng xạ cao hơn quy chuẩn 126,7 lần; cesium 134 có mức phóng xạ cao hơn quy chuẩn 24,8 lần; còn cesium 137 có mức phóng xạ cao hơn quy chuẩn 16,5 lần.Nghiên cứu viên cao cấp Viện nghiên cứu Sinh thái Biển Misono'o Jun cho biết, nước biển nhiễm độc không có khả năng gây nguy hiểm ngay lập tức, vì chất phóng xạ sẽ loãng đi trong đại dương.Nhưng ông Misono'o Jun nói rằng, chất cesium có xu hướng tích tụ lại trong mô cá, nên cần phải tiếp tục theo dõi dữ liệu và tìm hiểu kỹ tác động của chất phóng xạ đối với sự sống dưới biển.

13g50: Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Banri Kaieda xin lỗi các nhân viên cứu hỏa vì đã "lỡ lời" đe dọa trừng phạt họ khi họ từ chối can thiệp vào lò phản ứng của NM Fukushima vào thời điểm phóng xạ đang tăng lên ở mức cao.

13g20: 6 lò phản ứng của NM Fukushima đã chính thức có được đường dây dẫn điện từ máy phát bên ngoài vào. Tuy nhiên, các thiết bị vẫn chưa được cấp điện ngoại trừ các lò 5 và 6. Do đó các máy bơm chưa thể tái hoạt động.



1g27:

TTX AFP tiết lộ:

NM Fukushima và 6 lò phản ứng của nó đã không còn được bảo hiểm, từ tháng 8-2010, cho những hư hỏng gây ra cho chính nó mà chỉ được bảo hiểm cho những thiệt hại đối với bên thứ ba. Tepco, công ty sở hữu và khai thác nhà máy này đã từ chối bảo hiểm vì giá quá cao.Luật Nhật Bản xác định mức trần đền bù cho bên thứ ba như trong trường hợp Fukushima là 120 tỉ yen, tương đương 1,4 tỉ euro.

- Phát hiện 5 chất phóng xạ: Công ty Điện lực Tokyo cho biết, một số nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 dường như bị hư hại, vì người ta phát hiện khu vực chung quanh mức phóng xạ cao. Người ta phát hiện trong không khí 5 chất phóng xạ, được tạo ra qua quá trình phân hạch hạt nhân. Mức phóng xạ iodine 131 là 5,9 milibecquerel/cm3, gấp khoảng 6 lần mức cho phép không cần mang mặt nạ bảo vệ.



Bình luận kinh tế của NHK:

Ngân hàng thế giới đánh giá thiệt hại

Đức đòi Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân gần biên giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Thứ hai 21-3

Giáo sư Hama Noriko ở trường Đào tạo Kinh doanh Sau đại học Doshisha, phân tích về những ảnh hưởng kinh tế sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3: Các công ty và các nhà đầu tư Nhật Bản bán ngoại tệ để mua đồng yên, phục vụ cho nhu cầu của họ. Các nhà đầu cơ đã dự đoán việc các công ty mua đồng yên, nên bản thân họ cũng tung tiền ra mua yên. Nhu cầu thực và đầu cơ xuất hiện cùng một lúc đã đẩy giá trị đồng yên tăng mạnh. Thiệt hại thật khủng khiếp và tái thiết sẽ là nhiệm vụ không thể tránh khỏi. Phải dồn mọi nỗ lực cho việc thực hiện nhiệm vụ này. Chúng ta không nên e sợ những điều không đáng phải sợ, và chúng ta cần biết sợ những cái nên sợ. Mọi người nên tuân thủ nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày và các nhà hoạch định chính sách cũng phải làm tương tự trong quá trình làm việc của mình. Điều này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.Nếu các nhà hoạch định chính sách giữ bí mật thông tin để tránh gây hoảng loạn trong công chúng, thì điều này sẽ gây ra vấn đề lớn. Nó sẽ gây gián đoạn các nỗ lực tái thiết.Các đảng cầm quyền và đối lập không nên sa lầy vào những tranh cãi vô nghĩa mà thay vào đó, cần cùng nhau tiến hành những bước hiệu quả về phía trước mà tôi tin là cực kỳ quan trọng.Ngay cả trước khi động đất xảy ra thì người ta đã bán ra đồng đôla. Điều này có nghĩa là đồng yên đã tăng giá rồi. Tình trạng rối loạn đẩy đồng yên lên cao thêm. Ta sẽ không bao giờ có thể biết điều gì sẽ xảy ra ở một thời điểm như thế này. Sự tăng giá của đồng yên cho thấy rằng đối với cả thị trường hối đoái ta cũng không thể lường trước được sẽ diễn biến thế nào.gây ra bởi động đất và sóng thần đối với Nhật vào khoảng từ 122 đến 235 tỉ USD và Nhật sẽ mất khoảng 5 năm để tái thiết.Phát ngôn viên Chính phủ, Yukio Amano tuyên bố rằng Tepco, công ty quản lý NM điện Fukushima, sẽ phải bồi thường cho các nhà nông có sản phẩm bị điình chỉ lưu thông trên thị trường, trước hết là sữa và rau nhiễm xạ.: Dân cư Đức vùng biên giới giáp Alsace của Pháp đã bày tỏ sự lo lắng đối với nhà máy điện hạt nhân Fesseinheim (Haut Rhin) và đòi Pháp phải đóng cửa nhà máy nàyy như Đức đã làm với 7 nhà máy xây từ trước 1980. Nhà máy điện Fesseinheim có hai lò phản ứng công suất 900MW bắt đầu hoạt động từ 1977, được coi là nhà máy "cổ" nhất của Pháp hiện nay (Reuters) .: Tình hình nông sản nhiễm phóng xạ ở Nhật chứng tỏ cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng hơn dự kiến

21g30: Các lò phản ứng 1,2,3 vẫn trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng vì thiếu nguồn làm mát. Khói đen tỏa ra tù lò phản ứng số 3 và hơi nước từ lò số 2 vẫn chưa xác định được nguyên nhân.



20g36: Tại cuộc họp báo mới diễn ra ở Paris, Chủ tich Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp André-Claude Lacoste nhận định: Nước Nhật sẽ phải mất từ 10 đến 12 năm để xử lý ô nhiễm phóng xạ. Chất thải phóng xạ của các nhà máy điện hạt nhân Nhật kể từ nay trở nên quan trọng vì chất thải liên tục sản sinh.



19g05: Tổ chức Y tế thế giới xác nhận rau và sữa nhiễm chất phóng xạ của Nhật có thể dùng được: Cần ghi nhận rằng phơi nhiễm trong thời gian ngắn không nguy hại cho sức khỏe trong ngắn hạn.

19g: Chính phủ Nhật từ chối đề nghị của Pháp hỗ trợ robot chuyên dùng can thiệp vào NM Fukushima vì cho rằng không thích hợp. Được biết, đây là loại robot đăc chế dùng cho các biến cố hạt nhân, kháng lại bức xạ, thay thế cho người và được điều khiển từ xa. Nó có thể hoạt động bên trong cũng như bên ngoài nhà máy ngay vùng phóng xạ cao. Thực hiện được nhiều tác vụ phức tạp như xúc, ủi, thu nhặt rác thải phóng xạ, ghi hình và tự chuyển về. Cánh tay của robot có thể gấp các thanh nhiên liệu hư hại khoảng trọng lượng khoảng 5 kg...Loại robot này được phát triển bởi nhiều tập đoàn kỹ thuật công nghiệp hàng đầu thế giới và ba tập đoàn điện hạt nhân lớn nhất của Pháp là EDF, Cogema và CEA, sẵn sàng để ứng phó với sự cố hạt nhân ở các NM điện hạt nhân Pháp, Đức và Châu Âu.



Đặc biệt hệ thống camera ghi hình, truyền ảnh của robot này cực tốt. Ghi nhận thêm: Pháp là cường quốc điện hạt nhân thứ hai trên thế giới với 58 lò phản ứng, Nhật đứng thứ ba. Hiện có 20 robot như vậy trên thế giới, Pháp có 10 và Đức sở hữu 10. Lời từ chối này có vẻ khó hiểu nếu chúng ta biết rõ tính năng và mục đích chế tạo loại robot này.



18g15:

Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp dành một bài viết giới thiệu tính năng đặc biệt của loại robot này. (xem tại đây: http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosrob/accueil/decouvrir/explorer/nucleaire.html)Tổng giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano tuyên bố: Khủng hoảng hạt nhân ở Nhật được chế ngự có hiệu quả.

17g: Một làn khói trắng bốc lên từ lò số 2 của NM Fukushima 1 trong khi ở lò số 3 khói đã ngưng bốc.

16g: Sữa và rau xanh sản xuất ở 4 địa phương gần NM Fukushima bị cấm bán vì có phóng xạ tăng cao bất thường.



1g: Tin từNHK cho hayThủ tướng Nhật hôm nay 21-3 sẽ đên thăm vùng thảm họa ở Đông Bác nước Nhật,dự kiên ông sẽ có mặt cách NM Fukushima Daiichi khoảng 20 km.



Chủ nhật 20-3

20g06, NHK nhấn mạnh:





20g06:

Hôm nay 20/3, Chánh văn phòng Nội các Edano Yukio đã nói tới khả năng sẽ cho phá hủy Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Nhà máy này có 6 lò phản ứng.Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, ông Edano cho biết, chính phủ không thể có những phát biểu một cách chắn chắn khi chưa tiến hành các thủ tục cần thiết.Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, với tình trạng hiện nay của các lò phản ứng, thì việc có thể tiếp tục vận hành nhà máy này hay không đã rõ ràng.Công ty Điện lực Tokyo TEPCO đã quyết định sẽ không xả khí để giảm áp suất trong buồng chứa tại lò phản ứng số 3, vốn đang trở nên quá nóng.Chiều nay 20/3, các quan chức của TEPCO ở Fukushima cho biết, áp suất trong buồng chứa lò phản ứng số 3 đã bắt đầu ổn định trở lại, và hiện không cần phải xả khí để giảm áp suất.

IAEA bắt đầu đo mức phóng xạ ở Nhật Bản: Một nhóm các chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã bắt đầu đo đạc mức phóng xạ tại Nhật Bản.IAEA đã cử nhóm này tới theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản. Các chuyên gia sẽ đánh giá tác động của rò rỉ phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nơi đang gặp sự cố nghiêm trọng do động đất.



Nhóm này đã tiến hành các đo đạc đầu tiên quanh Hoàng cung tại Tokyo vào lúc chiều qua, 19/3. Họ đã sử dụng một thiết bị đặc biệt, giúp phát hiện lượng phóng xạ dù chỉ rất nhỏ trong không khí và trong đất.

18g47: Trợ giúp khẩn cấp của Pháp đã đến Nhật gồm thuốc mên, máy đo phóng xạ, sữa bột, sữa cho trẻ sơ sinh, đồ hộp, 150.000 chai nước, dụng cụ phòng chống nhiễm xạ các nhân, thiết bị bảo vệ môi trường...Bên cạnh đó, 120 nhân viên cấp cứu Pháp có mặt tại chỗ để giúp phân phối hàng. Pháp là quốc gia duy nhất có nhân viên cấp cứu đến làm việc tại các vùng bị tàn phá của Nhật.

Nga cho biết, có thể cung cấp 4 triệu tấn khí đốt hóa lỏng

trong vòng 3 tháng tới cho Nhật Bản. Nhật Bản hiện đang ở trong tình trạng thiếu năng lượng do hậu quả của trận động đất và sóng thần kinh hoàng tuần trước.

17g20: Nhà máy Fukushima 1 không thể sử dụng được nữa, phát ngôn viên Chính phủ thông báo. Ông nhấn mạnh: Xem xét khách quan, tôi nghĩ rằng NM Fukushima Daiichi (thường gọi tắt là Fukushima 1) không còn tái hoạt động được. Đồng thời, phát ngôn viên xác định rõ quyết định không chỉ thuộc về Chính phủ, Nm đang được quản lý bởi Tepco, một trong những công ty điện lực tư nhân chính của Nhật.

17g: Lần đâu tiên, các vết phóng xạ được phát hiện ở Đài Loan, trên đậu tămg nhập khẩu từ Nhật, theo cơ quan bảo vệ sức khỏe Đài Loan. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định tỉ lệ chất phóng xạ chưa vượt quá mức co phép.

16g: Tìm thấy hai bà cháu sống sót trong đống đổ nát của một ngôi nhà trong 9 ngày qua. Họ may mắn là đang ở trong nhà bếp khi thảm họa xảy ra nên có thực phẩm để tồn tại, chủ yếu là yaourt trong tủ lạnh.

12g11

Cảnh sát tỉnh Miyagi cho biết, nhân viên cứu hộ nghe thấy một tiếng người, và đã phát hiện một cậu bé 16 tuổi trên mái căn nhà của cậu đã sập. Cậu bé nói nhân viên cứu hộ rằng người bà 80 tuổi của cậu vẫn kẹt trong đống nhà đổ nát và không thể tự ra được.Nhân viên cứu hộ cho biết thân nhiệt của cậu bé hạ thấp, nhưng vẫn tỉnh táo.Đội cứu hộ đã dùng dây thừng và trực thăng kéo 2 bà cháu lên. Sau đó trực thăng đã đưa 2 bà cháu đến bệnh viện Chữ thập đỏ ở thành phố Ishinomaki.Nơi 2 bà cháu được tìm thấy là một điểm phía trên cách cửa một con sông khoảng 1km. Nhà cửa ở khu vực này đã bị sóng thần cuốn trôi.: Số liệu mới: 8.377 ngừoi chết, 12.722 mất tích. Cảnh sát trưởng tỉnh Miyagi tuyên bố: Chúng tôi cần nời để quàng 15.000 thi thể. Đây là tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất.Tại thành phố Ishinomaki, người ta vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại do hệ thống liên lạc đang gặp khó khăn. Người ta cho rằng, tổng số người mất tích sẽ lên tới khoảng 10.000 người. (NHK)

02g00: Bụi phóng xạ sẽ đến lãnh thổ Pháp vào thứ tư hoặc thứ năm tuần tới theo thông tin từ Viện An toàn hạt nhâ Pháp sau các nghiên cứu mô hình. Tuy nhiên lượng tập trung Cesium 137 trong không khí là rất thấp và không thể phát hiện được bởi 170 trạm đo lường nên sẽ không có hậu quả gì đối với sức khỏe và môi trường.



Hôm qua, bụi phóng xạ cũng đã phủ phần lớn bầu trời Bắc Mỹ, Đông Bắc Siberie

00g 04: Tổng số lượng người chết và mất tích được xác nhận là 19.399, trong đó có 7.653 chết, 11.746 mất tích. Chính quyền e rằng con số này còn ccách rất xa thực tế bởi nhiều vùng dân cư rộng lớn của bờ Thái Bình Dương trên đảo Honshu đã bị tàn phá hoàn toàn.



Thứ bảy 19-3

20g29: Nhân viên của TEPCO bị phơi nhiễm phóng xạ quá giới hạn (NHK). Theo Công ty Điện lực Tokyo, nhân viên làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã bị phơi nhiễm phóng xạ cao hơn mức quy định hiện hành.



Từ trước đến nay, Điện lực Tokyo đặt giới hạn phơi nhiễm phóng xạ ở mức 100 milisievert cho mỗi ca làm việc trong trường hợp khẩn cấp tại các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng nhiều nhân viên tham gia công tác làm mát các lò phản ứng gặp sự cố sau động đất, đã bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao hơn 100 milisievert.



Công ty Điện lực Tokyo quyết định nâng giới hạn này lên mức 150 milisievert, đối với một số nhân viên làm việc bên ngoài nhà máy, do sự cố hiện nay chưa từng xảy ra và cần có giải pháp ngay lập tức. Bộ Y tế Nhật Bản đã nâng mức giới hạn này lên 250 millisievert.



Điện lực Tokyo cho biết, công ty sẽ không cử những nhân viên bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao hơn 100 milisievert đến hiện trường nữa.

18g49:

18g15:

Theo NHK, Công ty Điện lực Tokyo cho biết, hôm nay 19/3, đã khôi phục thành công nguồn điện bên ngoài cho Lò phản ứng số 1 và số 2, và sẽ khôi phục điện cho Lò số 4 trong ngày mai, Chủ nhật 20/3.Máy phát điện khẩn cấp bị hỏng đã khiến nhà máy này mất đi khả năng làm nguội lò phản ứng và bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng, làm gia tăng nguy cơ rò rỉ một lượng lớn chất phóng xạ.Công ty này cho biết, sẽ cố gắng khôi phục điện cho các lò phản ứng còn lại tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 trong ngày mai, Chủ nhật 20/3.Tuy nhiên, có lẽ là sẽ cần có thêm thời gian mới có thể phục hồi chức năng làm nguội, bởi một số thiết bị đã bị ngập trong nước biển khi sóng thần tràn vào.Các vết phóng xạ được tìm thấy trong nước rô-bi-nê ở Tokyo và nhiều địa phương khác, TTX Kyodo dẫn theo nguồn tin Chính phủ.

17g30: Đặc phái viên tờ Liberation (Pháp) Sylvestre Huet báo về tòa soạn: "Thomas Houdré của Cơ quan An toàn Hạt nhân vừa cho tôi biết tình hình vẫn cự kỳ nghiêm trọng và chưa ổn định".

17g15: Động đất lại diễn ra ở Ibaraki cách Tokyo khoảng 100 km, đo được 6,1 độ Richter theo Khí tượng Thủy văn Nhật.

16g23: Một đường cáp điện đã được kết nối vào lò phản ứng số 2 của NM Fukushima nhằm kích hoạt lại hệ thống bơm. Tuy nhiên dòng điện vẫn chưa tái lập được, theo Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật. Chính phủ hy vọng sẽ có điện vào chủ nhật sau khi kết nối cáp giữa các lò 1,2,3,4.



15g: Nhiều vết phóng xạ bất thường được phát hiện trong sữa và trong rau xanh ở Tokyo và Ibaraki.Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Edano Yukio cho biết, chính phủ mới được thông báo lúc 5 giờ 30 phút chiều hôm thứ Sáu 18/3, theo giờ Nhật Bản, rằng người ta đã phát hiện thấy mức phóng xạ cao hơn chuẩn cho phép, ở sữa bò tươi từ một trang trại ở tỉnh Fukushima.



Ông cũng cho biết, vào lúc 11 giờ sáng nay 19/3, chính phủ nhận tin báo rằng, kết quả xét nghiệm do một viện nghiên cứu tại tỉnh Ibaraki tiến hành trên rau cải chân vịt cho thấy, 6 mẫu rau có mức phóng xạ cao hơn chuẩn cho phép.Trưa nay 19/3, Bộ Y tế đã yêu cầu tỉnh Ibaraki xác định xem các mẫu rau này đến từ đâu, và sẽ được phân phối tới nơi nào (NHK).

14g: Chính phủ quyết định bố trí lực lượng quân đội hỗ trợ lính cứu hỏa để bơm nước thường trực vào các lò phản ứng Fukushima.



Cũng ghi nhận thêm, hôm qua Chỉ huy Lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã thông báo 450 chuyên viên kỹ thuật hạt nhân quân đội Mỹ sẵn sàng can thiệp trợ giúp Nhật khi có yêu cầu. Pháp và Nga cũng đã đề nghị trợ giúp tương tự.



13g: Các chuyên viên kỹ thuật điện cố gắng hết sức để tái lập nguồn điện cho 4/6 lò phản ứng để kích hoạt hệ thống bơm nước làm mát các thanh nhiên liệu.

12g: Mái công trình chứa lò phản ứng số 5 và 6 bị đục thủng để tránh nổ khí hydro, Tepco loan báo. Lò số 5 và 6 ít hư hại nhất vì hệ thống làm mát của chúng đã tiếp tục hoạt động sau động đất do có máy điện chạy diesel.

10g: Hai robot được tăng cường gồm robot máy xúc, máy ủi và robot vận tải. 130 tấn vật tư thiết bị cứu cấp vừa rời phi trường Pháp để đến Fukushima.

9g00:18.000 người chết và mất tích do động đất và sóng thần. NHK đưa tin cập nhật. Chi tiết như sau:

Tính đến hôm nay, thứ Bảy 19/3, cảnh sát Nhật Bản đã xác nhận 7.348 người thiệt mạng trong trận động đất và sóng thần khổng lồ tấn công vào vùng đông bắc của Nhật Bản hồi tuần trước. Khoảng 11.000 người vẫn còn mất tích.



Số người mất tích hiện nay chỉ gồm những người đã được báo với cảnh sát.



Tại tỉnh Miyagi, 4.289 người được xác nhận đã chết và 2.252 người mất tích.



Tỉnh Iwate xác nhận 2.356 người chết, và 4.253 người mất tích.



Tỉnh Fukushima xác nhận 647 người chết và 4.437 người mất tích.

0g01: Công bố mới về chiều cao của sóng thần ngày 11-3: Viện nghiên cứu về Cảng và Sân bay Nhật Bản vừa công bố trên nhật báo Yomiuri Shimbun kết quả nghiên cứu mới, theo đó thì đợt sóng thần vừa qua có cao độ tới 23m chứ không phải 10m như số liệu cũ.

Tài liệu lịch sử ghi nhận: Đợt sóng thần dữ dội nhất xảy ra năm 1896 với chiều cao là 38,2m.



Thứ sáu 18-3

23g30: Serbie cho biết sẽ hỗ trợ Nhật 750.000 Euro



20g45: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế thông báo Hội đồng lãnh đạo sẽ có cuộc họp bất thường vào sáng thứ hai 21-3 tại trụ sở đặt ở Vienne (Áo). Tổng Giám đốc Yukiya Amano sẽ trình bày báo cáo cho các quốc gia thành viên về tình hình khủng hoảng hạt nhân khẩn cấp ở Nhật, ghi nhận qua chuyên viếng thăm của ông trong ngày 17 đén 19 tháng 3.

Ghi chú: Cơ quan này đã bị chỉ trích về tính thụ động trong vụ khủng hoảng hạt nhân Nhật.

20g00: NHK cập nhật số liêu thiệt hại về người như sau:

"Cảnh sát Nhật Bản cho biết, tính đến nay số người chết trong trận động đất và sóng thần thứ Sáu tuần trước lên tới 6.911 người và 10.316 người mất tích. Người ta nghĩ rằng số người mất tích còn cao hơn nhiều, vì có gia đình cả nhà bị chết nên không ai báo cáo. Đây là thiên tai nặng nhất của Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.Tổng số người chết, vượt quá con số kỷ lục được ghi nhận trước đây là 6.434 người, trong trận động đất Hanshin vào năm 1995.Tại tỉnh Miyagi, 4.030 người được xác nhận là chết và 2.214 người mất tích. Tỉnh Iwate có 2.223 người chết và 4.253 người mất tích.Tỉnh Fukushima có 602 người chết và 3.844 người mất tích. Tỉnh Aomori 3 người chết. 2 tỉnh Yamagata và Hokkaido mỗi tỉnh 1 người chết.Tại vùng Kanto, tỉnh Ibaraki có 19 người chết, Tỉnh Chiba 16 người và Tokyo có 7 người chết."



Lãnh đạo Công ty Điện lực Nhật Bản Tepco cúi đầu xin lỗi trong một cuộc họp báo (ảnh: Kyodo/Reuters)



18g18: Thủ tướng Nhật Naoto Kan xuất hiện trên truyền hình: Ở NM Fukushima, tình hình vẫn rất trầm trọng nhưng chắc chắn chúng ta đã tìm được lối thoát. Nước Nhật có khả năng vượt qua thảm kịch này. Ông Kan kêu gọi đoàn kết dân tộc.

18g: Các khách sạn Hong Kong quá tải do tiếp đón dân di tản

17g55: Sứ quán Phần Lan ở Tokyo được chuyển về Hiroshima ở miền Nam nước Nhật để tránh phóng xạ.

Bản đồ các khu vực an toàn quanh 2 nhà máy điên Fukushima:

Vòng tròn có màu hồng đậm là vùng đã di dân.

Vòng tròn thứ nhì màu nhạt hơn: Vùng tạm cư cách nhà máy 30km.

Vòng tròn thứ ba nhạt nhất: Vùng dự trữ để di dân khi phóng xạ nghiêm trọng.



16g57 : Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật nâng mức báo động tai biến hạt nhân từ 4 lên 5 theo thang INES. Pháp vẫn giữ mức 6/7 đối với tai biến này của Nhật. Thang đo quốc tế về mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân có 7 cấp, trong đó những vụ tai nạn cấp 4 chỉ gây nên những hậu quả ở quốc gia. Cấp độ 5 được dành cho những sự cố có tác động trên phạm vi rộng hơn. tai biến hạt nhân từ 4 lên 5 theo thang INES. Pháp vẫn giữ mức 6/7 đối với tai biến này của Nhật. Thang đo quốc tế về mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân có 7 cấp, trong đó những vụ tai nạn cấp 4 chỉ gây nên những hậu quả ở quốc gia. Cấp độ 5 được dành cho những sự cố có tác động trên phạm vi rộng hơn. Theo tiêu chí quốc tế, đặc điểm của những vụ tai nạn hạt nhân cấp độ 5 là lõi lò phản ứng bị hư hại, giải phóng một lượng lớn chất phóng xạ ra ngoài, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ và tử vong của người dân. Với cấp độ mới, mức độ nghiêm trọng tại nhà máy Fukushima I tương đương với vụ tai nạn tại nhà máy Three Mile Island tại bang Pennsylvania, Mỹ năm 1979.



15g30: Nước trong hồ chứa tiếp tục sôi, nhiều biện pháp làm mát mới được thực hiện.



14g: Sơ kết tạm thời thiệt hại về ngừoi đã vượt qua số lượng trong vụ đông đát ở Kobé năm 1994: 16.600 người chết và mất tích, trong đó 6.405 người được xác nhận đã chết, 10. 259 người mất tích. 2409 người khác bị thương. Trong vài giờ tới bản sơ kết này sẽ năgj nề thêm vì các lực lượng cứu hộ gần như đã tuyệt vọng, không tìm thấy thêm được người sống sót.



13g: Nhà sản xuất ô tô Nissan chuẩn bị thử nghiệm những chiếc ô tô đầu tiên sau thảm họa động đất để chứng tỏ không bị ảnh hưởng.



12g: Chiến dịch làm mát lò số 3 tái khởi động. Hàng chục xe bồn trang bị súng phun nước bắt đầu đưa hàng chục tấn nước vào lò để ngăn việc tan chảy của các thanh nhiên liệu.





15g: Cơ quan Năng lương Nguyên tử quốc tế thông báo sẽ tiến hành đo mức độ phóng xạ ở Tokyo, dự kiến vào tối nay 18-3, để làm yên lòng dân chúng. Tổng Giám đốc của cơ quan này Yukiya Amano thông báo qua hãng tin Jiji.

Với cấp độ mới, mức độ nghiêm trọng tại nhà máy Fukushima I tương đương với vụ tai nạn tại nhà máy Three Mile Island tại bang Pennsylvania, Mỹ năm 1979.

2g02: Thông tín viên báo Le Monde gởi về bài viết : 20.000 người còn bị cô lập trong các vùng đổ nát, không có thực phẩm và nước. Yomiuri Shimbun tờ nhật báo lớn nhất nước Nhật cho biết dịch cúm có nguy cơ bùng nổ trong các trại tạn trú, nửa triệu dân ơ đây đang kiệt sức, hệ miễn dịch suy yếu. Hàng trăm người đã chết trong các trại tạm trú nhất là người già vì suy kiệt và stress, Yomiuri và Mainichi đưa tin.



Tìm kiếm vô vọng trong đổ nát (ảnh Reuters)



Thứ năm 17-3

23g46: Tờ Los Angeles Times báo cáo "ý kiến của các chuyên gia": Các phân tử phóng xạ đã đến bờ biển California nhưng chưa thể đánh giá chính xác mức độ tổng quát.



23g30: Lầu Năm góc gởi 9 chuyên gia quân sự về nguy cơ hạt nhân để đánh giá tình hình phát tán bụi phóng xạ và chuyển đến Chính phủ Nhật 100 bộ y phục bảo vệ. Chín chuyên gia này sẽ làm việc với Chính phủ Nhật và cố vấn cho các lực lượng cứu hộ Mỹ để xác định mức độ cần thiết của các lực lượng này trong sứ mạng hỗ trợ.



22g24: NHK đưa tinLực lượng Phòng vệ Nhật đã kết thúc việc phun nước vào lò phản ứng số 3. Lực lượng này đã bắt đầu công việc lúc 17g35 với năm xe cứu hỏa đặc biệt và 30 tấn nước. Các xe này được thiết kế giúp nhân viên có thể ở lại trong xe khi phun nước. Văn phòng liên quân xác định nước phun đã vào được tới khu vực lò phản ứng.



20g20: Bộ trưởng Môi trường Pháp Nathalie Kosciusko-Morizet: Những cố gắng hiện đang diễn ra để làm mát các lò phản ứng là một lý do hy vọng. Giám đốc An toàn Hạt nhân Thierry Charles: Tình hình vẫn đáng lo ngại nhưng việc tiếp nước vào lò đã có những thành công, điều này cho phép ổn định mực nước trong hồ chứa trong khi hôm qua thông tin chủ yếu là báo động nghiêm trọng.

Cần nhắc lại: Pháp rất bi quan về thảm họa hạt nhân có thể xảy ra khi đánh giá mức khủng hoảng ở Nhật lên đên câp 6/7 theo thang INES, Pháp cũng là quốc gia sớm có những biện pháp đối phó khi tình hình xấu nhất xảy đến.



TIẾN TRÌNH PHÂN TÁN MÂY PHÓNG XẠ TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Mây hình thành từ vụ nổ lò phản ứng số 3 của NM Fukushima Daiichi trên Thái Bình Dương, trong quá trình đó, bụi phóng xạ theo mưa rải rắc trên biển và nhạt dần trước khi đến bờ Tây nước Mỹ.

Trên đồ họa, cột màu đứng biểu diễn nồng độ bụi phóng xạ giảm dần từ trên xuống dưới (màu đỏ là nồng độ cao, tím là nồng độ thấp). Đồ họa được lập bởi Aeronomi.be và dẫn lại trên nhật báo Le Monde của Pháp hôm nay 17/3. Trên đồ họa bạn cò thể thấy tiến trình di chuyển và độ đậm đặc của bụi phóng xa trong mây từ ngày 14 dến 20/3 theo hướng từ Nhật đến Mỹ.









19g10: Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy tỏ ý muốn đến Nhật ngay khi có thể được để bày tỏ tình đoàn kết Pháp-Nhật







19g : Chính phủ Nhật chính thức thjông báo tối nay 17-3 có thể cúp điện trên diện rộng, nhất là ở Tokyo vì mức sản xuất điện hạ thấp





17g38 : Việc sử dụng xe bồn với súng phun nước không thể thực hiện vì bức xạ tăng cao, theo NHK. Trước đó, kết quả dùng trực thăng cũng không đạt yêu cầu. Người dân Nhật, nhất là ở Tokyo, vẫn bình tĩnh và kỷ luật một cách đáng ngạc nhiên trong hoàn cảnh kinh hoàng như thé. Họ sẵn sàng chờ hướng dẫn của Chính phủ.







15g: Trung quốc lên tiếng yêu cầu thông tin về NM Fukushima: Chúng tôi hy vọng rằng phía Nhật công bố thông tin, kể cả đánh giá và dự báo, một cách chính xác và kịp thời.



14g04: Một phần nước Nhật có nguy cơ mất điện hoàn toàn. Bộ trưởng Công nghiêp Banri Kaieda cho biết. Hãng ô tô GE của Mỹ đã gởi máy phát điện chạy bằng ga đến hỗ trợ Nhật, 3 trong 10 máy đầu tiên đã được chuyển tới Florida để vận chuyên bằng máy bay đên Nhật hôm nay.



9g 40: Trực thăng bắt đầu đổ nước vào hai nhà máy số 3 và4, hơn 30.000 lít nước đã được tưới.





Ảnh Reuters Ảnh Reuters

Trung quốc lên tiếng yêu cầu thông tin về NM Fukushima: Chúng tôi hy vọng rằng phía Nhật công bố thông tin, kể cả đánh giá và dự báo, một cách chính xác và kịp thời.Một phần nước Nhật có nguy cơ mất điện hoàn toàn. Bộ trưởng Công nghiêp Banri Kaieda cho biết. Hãng ô tô GE của Mỹ đã gởi máy phát điện chạy bằng ga đến hỗ trợ Nhật, 3 trong 10 máy đầu tiên đã được chuyển tới Florida để vận chuyên bằng máy bay đên Nhật hôm nay.Trực thăng bắt đầu đổ nước vào hai nhà máy số 3 và4, hơn 30.000 lít nước đã được tưới.

3g30 : Anpex, nhà sản xuất hàng đầu thuốc viên Iodure de potassium của Mỹ tuyên bố hết hàng vì yêu cầu quá lớn. Khách mua chủ yếu đến từ bờ Tây nước Mỹ. Một lượng quan trọng khác được đặt bởi các nước Nhật, Hàn quốc và châu Á nói chung.





Những viên thuốc iodure de potassium đang trở nên khan hiếm ở Bờ tây nước Mỹ

và đang được săn lùng ở Pháp

: Anpex, nhà sản xuất hàng đầu thuốc viên Iodure de potassium của Mỹ tuyên bố hết hàng vì yêu cầu quá lớn. Khách mua chủ yếu đến từ bờ Tây nước Mỹ. Một lượng quan trọng khác được đặt bởi các nước Nhật, Hàn quốc và châu Á nói chung.



1g50 : Cơ quan Điều phối Năng lượng Hạt nhân Mỹ cho biết hồ chứa của lò phản ứng số 4 đã cạn, điều này làm cho bức xạ tăng lên cực kỳ cao





1g00: Bộ trưởng Bộ Môi trường Pháp Nathalie Kosciusko-Morizet nhận định: Nếu đi tới tận cùng kịch bản thảm họa thì tai nạn hạt nhân ở Fukushima có thể dẫn tới mưa phóng xạ trên lãnh thổ Pháp nhưng ở mức độ không nguy hiểm với sức khỏe con người. Bộ trưởng nhấn mạnh: Mưa phóng xạ diễn ra ở diện rộng trên một phần diện tích Bắc bán cầu, và trên một tỉ lệ nhỏ của lãnh thổ Pháp. Phát biểu được đưa ra tại cuộc họp của nhóm hạt nhân Quốc hội Pháp.







0g50: Công ty Eqecat, chuyên gia trong lĩnh vực tính toán rủi ro Mỹ ước tính thiệt hại tài sản do động đất và sóng thần ở Nhật vào khoảng từ 12 đến 25 tỉ USD.







0g20: Một trong những nhật báo lớn nhất Nhật Bản, Mainichi Shimbun ấn hành vào lúc 20g45 giờ địa phương một thông cáo của 4.500 nhà khoa học yêu cầu Chính phủ và Tepco công khai những thông tin liên quan đến khủng hoảng hạt nhân ở NM Fukushima, cáo bạch những gì Chính phủ định làm và chuyển thông tin đến các chuyên gia để họ xác định mức độ báo động. Liên quan đến tình hình này, cần nhắc lại rằng từ thứ ba 15-3, Cơ quan An toàn hạt nhân Pháp đã đánh giá sự cố hạt nhân Nhật ở mức 6/7 theo thang sự cố quốc tế INES nhưng Chính phủ Nhật vẫn cố gắng duy trì đánh giá ở mức 4 (tai nạn với hậu quả cục bộ). Đánh giá này đã không thuyết phục dư luận chuyên gia quốc tế dù tình hình ngày càng xấu đi.



Thứ tư 16-3



23g30: Ca sĩ Mỹ Lady Gaga vui mừng thông báo các fan của cô đã ủng hộ 250.000 USD trong việc đấu giá chiếc vòng cao su có dòng chữ "Chúng ta cầu nguyện cho nước Nhật", để giúp nạn nhân động đất và sóng thần.







22g25: Liên minh Châu Âu yêu cầu kiểm soát phóng xạ trong các thực phẩm nhập từ Nhật Bản. 21g45: Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh Châu Âu Gunther Oettinger cho rằng tình hình của nhà máy Fukushima đã nằm ngoài vòng kiểm soát và đề cập đến từ "thảm họa thật sự".

Trang web của Báo ảnh Paris Match đưa bức ảnh này của Kyodo/Reuters lên vedette với chú thích "Nhật Bản : Nỗi đau câm lặng" , dân tộc Nhật là bằng chứng của một phẩm cách trước thảm họa nhưng đằng sau tấm gương đó, ẩn dấu nỗi đau khổ nội tâm tột cùng.

21g50: Thị trưởng TP Ishinomaki thuộc tỉnh Miyagi báo tin ước khoảng 10.000 cư dân của thành phố này mất tích.

Mọi người trên thế giới đang chia buồn với nạn nhân của trận động đất và sóng thần qui mô lớn tại Nhật Bản vào thứ sáu tuần trước.

Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức phút mặc niệm, khi khai mạc phiên họp hôm thứ ba, 15-3. Ông Joseph Diess, Chủ tịch Đại Hội đồng, bày tỏ tình cảm sâu sắc, nói rằng cộng đồng quốc tế phải một lòng ủng hộ Nhật Bản.

Tại Vienna, Áo, khoảng 500 người tập họp trước trụ sở quốc hội để chia buồn với những nạn nhân tại Nhật Bản, sau khi trên internet và tin nhắn kêu gọi tổ chức đêm không ngủ.

Những người tham dự đốt đèn cầy và cầu nguyện cho nạn nhân. Một nữ sinh viên nói rằng, cô muốn làm điều gì đó cho nhân dân Nhật Bản. Cô nói, cô hy vọng là Nhật Bản sẽ vươn lên trở lại ngay sau thiên tai này.



21g30: Lần đầu tiên Đài truyền hình NHK phát đi bản tin khí tượng đặc biệt về độ phóng xạ microsievert, Tokyo có tỉ lệ bất thường cao nhất. Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban Đối phó Tình trạng Khẩn cấp của Chính phủ, Thủ tướng Kan chỉ thị Bộ Khoa học, cùng với Cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ, hãy đo chính xác mức độ phóng xạ. Sau đó ông ra lệnh cho Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tổng hợp các dữ liệu này, để báo cho quần chúng tin tức chính xác, về mức an toàn và không an toàn (NHK).



Bản tin đặc biệt của NHK



20g30 : Đức kêu gọi dân Đức ở Nhật hãy rời ngay Tokyo và Yokohama đi về Osaka hoặc rời khỏi Nhật qua cửa khẩu Osaka. Người phát ngôn chính phủ Đức phát biểu tại cuộc họp báo: Tính hình khủng hoảng hạt nhân ở phía Bắc nước Nhật đang trầm trong thêm, đó là lý do của lời cảnh báo này.

18g50: Trả lời phỏng vấn sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp, người phát ngôn của Chính phủ Pháp François Baroin xác nhận: Chính phủ Pháp đã đề cập đến kịch bản tồi tệ nhất hoàn toàn có thể và có khả năng diễn ra. Nhận định này dựa trên tiến triển của tình hình từ thứ sáu đến nay và những khó khăn của Chính phủ Nhật. Trong kịch bản tồi tệ này, dự báo thảm họa có thể có tầm ảnh hưởng lớn hơn vụ Tchernobyl, theo quan điểm Pháp.

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Christian Lagarde cho biết bà đã yêu cầu tiến hành cuộc họp các Bộ trưởng Tài Chính G7 (G8 không có Nga) và các Ngân hàng trung ương để xem xét các kế hoạch Tài chính liên quan tới thảm họa Nhật.

18g30 : Chính phủ Nhật cho lệnh dung xe bồn và vòi phun để tưới nước vào lò số 4 của NM Fukushima- Nguồn tin của NHK.

17g50 giờ VN : Bắc Kinh cho lệnh kiểm tra tổng quát độ an toàn của các nhà máy điên hạt nhân. Đồng thời, Chính phủ cũng ra thông báo chính thức yêu cầu ngừng các dự án điện hạt nhân mới.



17g15 : Bể chứa các thanh nhiên liệu ở lò số 4 trở thành điểm nóng bỏng. Nguy cơ thải phóng xạ vào khí quyển là hiện thực không xa, đó là đánh giá của Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp.



Cần ghi nhận ở đây: Nhật là cường quốc điên hạt nhân thứ ba trên thế giới với 55 lò phản ứng, Pháp đứng thứ nhì với 58 lò và Mỹ đứng đầu thế giới với 104 lò.



16g50 (18g50 giờ địa phương) : Trời tối dần, nỗ lực bay không thể thực hiện được nữa trong khi thời gian rất khẩn trương. Các ê-kíp kỹ thuật nghiên cứu các biện pháp từ mặt đất để rót nước vào bể chứa các thanh nhiên liệu đang nóng lên đến mức đáng lo ngại.





16g40 : Phát ngôn viên Chính phủ Yukio Edano nói ngoài phạm vi 20km quanh nhà máy Fukushima không có gì nguy hiểm với sức khỏe con người.





16g10: Trực thăng triển khai việc rót nước vào lò nhưng mọi nỗ lực thất bại bởi phóng xạ rất cao. Người phát ngôn của Bộ năng lượng Nhật nói: Chúng tôi biết cách chiến đấu với việc cháy rừng nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm với một nhà máy điện nguyên tử. Dù sao đây là tình trạng khẩn cấp, chúng tôi vẫn phải thử.





15g30: Trung quốc lo lắng : Hủy bỏ các chuyến bay, di tản dân, kiểm soát phóng xạ trên du khách ở vùng biên giới. Lò phản ứng số 4 chỉ cách biên giới Trung Quốc 1.000km và cách Bắc Kinh 2.000km.



14g45: Nhật Hoàng lên truyền hình bày tỏ sự lo lắng tột độ và ban lệnh : Cả nước cùng tập trung cho chiến dịch cấp cứu.









Nhật Hoang Akihito: Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả mọi người. K

ể từ bây giờ, cả nước cùng tham gia chiến dịch cấp cứu...

Nhật Hoang Akihito: Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả mọi người. Kể từ bây giờ, cả nước cùng tham gia chiến dịch cấp cứu...





Nhật báo Le Figaro của Pháp hôm qua 15-3 đã có bài viết giới thiêu "Những công nhân cảm tử hy sinh cho cuộc sống của dân Nhật và các nước láng giềng". Đó là đội công nhân tình nguyện gồm 50 người (bình thường lực lượng này gồm 800 người), họ chấp nhận điều kiện nguy hiểm và khắc nghiệt nhất của một nhà máy đang trên tiến trình tự hủy để bằng mọi giá hạn chế sự tan chảy của lõi phản ứng, dấu hiệu của phóng xạ phát tán, rất nguy hiẻm cho các dân tộc láng giềng. Nhiệm vụ của họ là bơm nước vào lò phản ứng để làm mát lõi.

Ở Tchernobyl trước đây có hàng chục người như vậy, tất cả đều chết sau thảm họa vài tháng. Hôm qua, những công nhân tình nguyện này đã được tưởng niệm sống.



14g: Chủ tịch Công ty Điện lực Pháp tuyên bố đã chuẩn bị gởi các nhóm chuyên viên và vật tư có thể gồm hơn 10 máy phát điện để hỗ trợ Điện lực Nhật Bản.





10g13: Phát ngôn viên Chính phủ tuyên bố đã sẵn sàng mời quân đội Mỹ hợp tác để ngăn ngừa thảm họa hạt nhân.







10g02: Một cơn địa chấn mạnh lại diễn ra ở Đông Tokyo, tâm chấn ở độ sâu 10km, không có báo động sóng thần.





10g31: Nhân viên của NM Fukushima được di tản vì phóng xạ gia tăng đột ngột, Chánh Văn Phòng Nội các Yukio Edano nói: Đây là biện pháp tạm thời. Theo một chuyên viên an toàn hạt nhân thì lệnh rút này đã được ban ra từ 8g40 sáng giờ VN (10g40 giờ địa phương).







Lò phản ứng số 3 và số 4 của NM Fukushima Daiichi (NM 1). Ảnh Reuters



(Còn tiếp tục cập nhật)

