Từ đảng Trà đến đảng Cà phê

Hôm nay (27-3), những người ủng hộ phong trào Tea Party (đảng Trà) sẽ bắt đầu tuần hành bằng xe buýt qua 23 bang và dự kiến đến thủ đô Washington ngày 15-4. Cuộc tuần hành mang tên Xe tốc hành Tea Party nhằm hất cẳng 219 nghị sĩ Hạ viện đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ luật bảo hiểm y tế mới trong bầu cử quốc hội tháng 11 tới.

Dẫn đầu tuần hành là nghị sĩ Sarah Palin (đảng Cộng hòa), ứng cử viên phó tổng thống năm 2008 và ông Samuel Wurzelbacher, người tổ chức vận động ủng hộ đảng Cộng hòa trong năm bầu cử 2008.

Cuộc tuần hành bắt đầu từ TP Laughlin (bang Nevada) và sẽ có 44 điểm dừng. Điểm đầu tiên ở Searchlight, quê hương của lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid. Các điểm còn lại sẽ là quê hương của các nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ luật.

Đảng Trà ra đời từ tháng 4-2009 theo lời kêu gọi trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter. Phong trào này theo xu hướng bảo thủ, chủ yếu vận động phản đối các chính sách của chính phủ Obama.

Biếm họa của BOB ENGLEHART, báo The Hartford Courant ở bang Connecticut. (Chữ trong ảnh: Spirit of the Tea Party=Tinh thần phong trào Tea Party.)

Đảng Trà tự xưng không đảng phái nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây là bản sao của đảng Cộng hòa. Địa điểm hội họp ở nhiều nơi, từ nhà riêng, cao ốc đến nhà hàng, khách sạn. Thức uống đặc trưng trong cuộc họp là trà (tea). Nguồn quỹ hoạt động do các thành viên đóng góp và từ mạnh thường quân.

Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg (Mỹ) công bố ngày 25-3, hơn 90% thành viên phong trào Tea Party được hỏi nhận định chính phủ Mỹ đang đi lệch hướng và ngày càng kiểm soát các vấn đề riêng tư của công dân. Hơn 80% cho rằng việc chính phủ can thiệp sâu vào kinh tế là điều rất nguy hiểm.

Còn theo khảo sát của Đại học Quinnipiac (bang Connecticut) công bố cùng ngày, đảng Cộng hòa sẽ dẫn trước đảng Dân chủ trong bầu cử quốc hội tháng 11 tới với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 44% và 39%. Nếu phong trào Tea Party tham gia thì theo khảo sát, kết quả như sau: Dân chủ 36%, Cộng hòa sẽ mất gần phân nửa số phiếu ủng hộ cho Tea Party, chỉ còn 25% và Tea Party được 15%.

Không lâu sau khi phong trào Tea Party ra đời, tháng 1-2010, phong trào Coffee Party (đảng Cà phê) cũng được thành lập từ lời kêu gọi trên mạng xã hội. Người sáng lập Annabel Park khẳng định đây sẽ là đối trọng với Tea Party. Đến nay, Coffee Party đã có đại diện ở 30 bang.

Đảng Cà phê thiên về đảng Dân chủ và không coi chính phủ Obama là đối thủ. Mục tiêu nhằm hợp tác và đối thoại thay vì chống đối chính phủ. Kinh phí hoạt động cũng giống phong trào Tea Party. Các cuộc họp được tổ chức ở quán cà phê và đương nhiên mọi người uống cà phê thả dàn.

Trong hai ngày 27 và 28-3, Coffee Party sẽ tổ chức đại hội toàn quốc lần nữa. Ngày 13-3, Coffee Party từng mở đại hội toàn quốc ở 350 quán cà phê tại 44 bang.

Từ đầu tháng 3, trên mạng xã hội Facebook cũng đã xuất hiện lời mời gọi tham gia phong trào Cocao Party (đảng Cacao). Đường lối hoạt động của phong trào này hao hao giống Coffee Party và đã có vài trăm người hưởng ứng.

Chiều 25-3, với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện đã thông qua văn bản hoàn chỉnh cuối cùng của luật bảo hiểm y tế mới. Tối cùng ngày, Hạ viện cũng đã thông qua với 220 phiếu thuận và 207 phiếu chống. Tổng thống Obama sẽ ký văn bản luật này lần nữa trong vài ngày tới. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer thông báo một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhận được lời đe dọa nặc danh sẽ lấy mạng sau khi họ bỏ phiếu ủng hộ luật bảo hiểm y tế. FBI đã vào cuộc.

THIÊN ÂN (Theo USA Today, Fox News)