Tử hình công khai 100 chiến binh đào ngũ, nội bộ IS lục đục

(PLO) - “An ninh quân đội” của IS đã tử hình 100 chiến binh nước ngoài định rời bỏ tổ chức này và chạy khỏi “thủ đô” Raqqa của IS ở miền Bắc Syria. Giới tình báo cho biết, tâm lý thất vọng đang lên cao trong hàng ngũ binh lính của IS.