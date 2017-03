Từ ‘mùa xuân Ả Rập’ đến ‘mùa thu Hồi giáo’

“Mùa xuân Ả Rập” đi về đâu? • Libya: Biểu tình bùng nổ ngày 15-2-2011 ở Benghazi và đã bị trấn áp. Phương Tây đưa lực lượng đến Libya. Nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ rồi bị hạ sát. Sau đó, nội chiến kéo dài dẫn đến tình trạng một đất nước hai chính quyền. Tháng 8-2014, liên minh dân quân Hồi giáo chiếm thủ đô Tripoli. Chính phủ được quốc tế công nhận phải chạy về miền Đông. Phải đến ngày 19-1 mới đây chính phủ đoàn kết dân tộc mới được thành lập dưới sự bảo trợ của LHQ. Trong khi đó, Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã chiếm TP Sirte vào tháng 6-2015, chiếm giếng dầu, sân bay và lập trại huấn luyện. Năm 2015 đã xảy ra 37 vụ đánh bom tự sát. • Ai Cập: Ngày 11-2-2011, do sức ép của biểu tình, Tổng thống Hosni Moubarak từ chức. Ông Mohamed Morsi (đảng Anh em Hồi giáo) được bầu làm tổng thống. Những người biểu tình lại yêu cầu ông phải ra đi. Tháng 7-2013, quân đội bắt giữ tổng thống và lên cầm quyền. Đến tháng 6-2014, nguyên soái Al-Sissi được bầu làm tổng thống. Nhà nước Hồi giáo tự xưng lợi dụng rối ren đã chiếm hầu hết sa mạc Sinai. Chúng đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom máy bay Nga làm 224 người chết hôm 31-10-2015. • Yemen: Tháng 1-2011, phong trào chống nghèo đói, tham nhũng bùng nổ và đã bị trấn áp. Ngày 27-2-2012, Tổng thống Ali Abdallah Saleh phải chuyển giao quyền lực. Tháng 9-2014, phiến quân Houthie đã chiếm thủ đô Sanaa. Sang tháng 3-2015, liên quân chín nước Hồi giáo do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào Yemen. Lợi dụng tình thế, Al Qaeda đã chiếm Moukalla (thủ phủ tỉnh Aden) và Nhà nước Hồi giáo tự xưng cũng nhanh chóng bành trướng.