Tù nhân Philippines ẩu đả, trùm ma túy Trung Quốc chết

Rappler, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre II xác nhận Tony Co, một tù nhân và là trùm ma túy người Trung Quốc, đã thiệt mạng trong một cuộc ẩu đả ở khu nhà giam số 14 thuộc nhà tù Tân Bilibid hôm 28-9.

Cùng với đó, ba tù nhân khác thuộc diện tội phạm ma túy là Peter Co, Vicente Sy và tù nhân nguyên là chánh thanh tra cảnh sát về hưu tên Clarence Dongail bị thương.

Ba tù nhân trên được chuyển tới Trung tâm Y tế Muntinlupa. Trong khi đó, tù nhân Dongail đề nghị được chữa trị tại nhà tù Tân Bilibid. Trong số này, tình trạng của Peter Co là 50/50, còn sức khỏe của Sebastian đang ổn định.



Nhà tù New Bilibid ở Philippines. Ảnh: RAPPLER

Trích dẫn báo cáo ban đầu, ông Aguirre cho biết trùm ma túy Trung Quốc Tony Co và Vicente Sy được cho là sử dụng ma túy đá tại phòng giam của Peter Co. Một tù nhân khác tên Edgar Cinco chứng kiến vụ việc và báo cho Dongail. Dongail sau đó đến phòng giam của Sebastian và bắt đầu xảy ra xô xát. Tony Co đã chết sau khi cự với Dongail và cố tấn công ông. Ông Aguirre cho biết Dongail được cho là chủ đề của vụ tấn công.



Theo ông Aguirre, Peter Co, Tony Co và Sy đang thụ án vì những tội danh liên quan tới ma túy. “Họ được xem là một trong những kẻ buôn ma túy lớn nhất ở Philippines” - ông nói.

Philippines đang là nơi diễn ra cuộc chiến chống ma túy đẫm máu do Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng. Chiến dịch này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các nhà nhân quyền thế giới cũng như Liên Hiệp Quốc.