Tượng cựu tình báo Edward Snowden bí mật xuất hiện giữa New York

Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Edward Snowden tại Moscow. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây thực tế là thành quả của một nhóm nghệ sỹ vô danh, những người đã dựng trái phép bức tượng cao 1,2 mét, nặng 30kg, mô tả cựu chuyên viên phân tích tình báo Edward Snowden.Bức tượng được đặt trên một cây cột thuộc về khu tưởng niệm cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ ở trong công viên.Các nghệ sỹ nói với Tạp chí Animal: "Khu tưởng niệm Prison Ship Martyrs nằm trong Fort Green dành để tưởng nhớ các tù binh chiến tranh người Mỹ đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ."Họ cho biết thêm: "Chúng tôi đã cập nhật khu tưởng niệm này để nêu bật các cá nhân hy sinh sự an toàn của họ, trong cuộc chiến chống lại những kẻ độc tài thời hiện đại."Các nghệ sỹ tin rằng việc dựng tượng là cách để tôn vinh sự tự do mà người ta đã cố gắng giành lấy trong cuộc Cách mạng Mỹ."Chúng ta sẽ làm ô danh những người được tưởng nhớ ở đây, nếu không tôn vinh các cá nhân đã nỗ lực bảo vệ lý tưởng của họ, như Edward Snowden đã làm khi mang các hoạt động giám sát của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) ra trước ánh sáng)"- họ nói.Theo lời các nghệ sỹ, dự án tốn kém hàng ngàn đô la, được chi bằng tiền túi của họ và mất sáu tháng để hoàn thành.Bất chấp bỏ ra nhiều công sức, tiền của, họ chấp nhận một thực tế rằng bức tượng này sẽ bị nhà chức trách phá hủy.Trang tin Sputnik News cho biết bức tượng đã nhanh chóng bị cảnh sát che đi và dỡ khỏi khu tưởng niệm trong chiều ngày thứ Hai tuần này. Tuy nhiên các nghệ sỹ không sớm bỏ cuộc.Các nghệ sỹ nói: "Chúng tôi có một cái khuôn cỡ lớn có thể được dùng để đúc tượng lần nữa. Ngoài ra chúng tôi cũng đã tạo hình 3D của tượng để có thể in ra các phiên bản với tỷ lệ nhỏ hơn."Trong thời gian là một chuyên gia phân tích dữ liệu của NSA, Snowden đã hé lộ chương trình do thám thông tin khổng lồ của chính quyền, nhằm vào người dân Mỹ.

Anh hiện đang sống ở Nga để tránh việc bị dẫn độ về Mỹ.

