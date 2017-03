Tướng TQ Phạm Trường Long sang Mỹ

Ngày 8-6, lục quân Mỹ thông báo trang web công cộng của lực lượng này bị bọn tin tặc Đạo quân Điện tử Syria (ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad) tấn công nên đã tạm đóng cửa trang web này để ngăn chặn. Chúng để lại thông tin tố quân đội Mỹ huấn luyện cho quân nổi dậy Syria. Nhóm tin tặc này đã từng tấn công nhiều trang web báo chí phương Tây như New York Times và Washington Post (Mỹ), Le Monde (Pháp), BBC, Financial Timesvà The Guardian(Anh), Al Jazeera (Qatar).