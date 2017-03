Tướng Trung Quốc ngang nhiên ra đảo nhân tạo

Khi được hỏi liệu Mỹ có sử dụng biện pháp đáp trả mạnh hơn đối với hành động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc, Đô đốc John Richardson, tư lệnh hải quân Mỹ, không trả lời thẳng mà nói: Tòa Trọng tài thường trực La Haye sẽ xem xét các vấn đề pháp lý còn hải quân Mỹ sẽ cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà lãnh đạo nhằm mục đích tôn trọng các nguyên tắc cho phép mọi người đều có quyền sử dụng đường biển. ______________________________ Lý do duy nhất Mỹ hiện diện trong khu vực là thái độ ứng xử của Trung Quốc trong năm qua… Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh và tự do của các bạn bè và các đồng minh của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng ASHTON CARTER