Tướng Trung Quốc tiết lộ gì với báo Nhật?

- Ngày 31-3 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết các tranh chấp hàng hải với các nước láng giềng theo cách thức hòa bình, đồng thời cần phải duy trì tự do hàng hải trong khu vực. Hôm trước đó, ông Obama đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Washington. - Bất chấp ông Tập tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận viện lý do bảo vệ tự do hàng hải để “vi phạm chủ quyền hoặc đe dọa lợi ích an ninh của Trung Quốc”, Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết đầu tháng 4, hải quân Mỹ sẽ tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh một đảo đang tranh chấp ở biển Đông. Chưa rõ đảo nào và tàu loại nào nhưng các chuyên gia cho rằng đó có thể là đá Vành Khăn, nơi Bắc Kinh đã xây sân bay trái phép. - Tại Indonesia, tối 1-4, Bộ trưởng Hàng hải và Thủy sản Susi Pudjiastuti thông báo trong tám ngư dân trên tàu cá Kway Fey của Trung Quốc bị bắt vì đánh bắt trái phép hôm 19-3 ở quần đảo Natuna, ba người bị truy tố gồm thuyền trưởng, máy trưởng và đội trưởng, năm người còn lại sẽ bị trục xuất. Bà tiếp tục yêu cầu Trung Quốc trả lại tàu cá Kway Fey cho Indonesia (đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc chặn cướp lại). DT