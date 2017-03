Tuyên bố chung APEC không nêu biển Đông

Bộ Ngoại giao Indonesia lên tiếng về biển Đông • Ngày 12-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir tuyên bố: “Quan điểm của Indonesia rõ ràng rằng chúng tôi không thừa nhận “đường chín đoạn” vì “đường chín đoạn” không phù hợp với luật pháp quốc tế… Chúng tôi đã yêu cầu làm rõ “đường chín đoạn” có ý nghĩa gì và Trung Quốc muốn gì với “đường chín đoạn” nhưng điều đó không được làm rõ”. Trả lời câu hỏi: Indonesia có định kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không, người phát ngôn trả lời: “Chúng tôi không thể nói trước điều gì trước khi chúng tôi biết điều đó diễn ra thế nào… Chúng tôi không thừa nhận “đường chín đoạn”, vậy nên chúng tôi phải yêu cầu Trung Quốc làm rõ”. Hôm trước, Bộ trưởng An ninh Luhut Panjaitan đã tuyên bố Indonesia có thể kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nếu Trung Quốc không đối thoại giải quyết vấn đề biển Đông. Năm ngoái, tổng tư lệnh quân đội Indonesia đã từng tố “đường chín đoạn” của Trung Quốc bao gồm luôn quần đảo Natuna của Indonesia. • Kênh truyền hình Aksyon (Philippines) đưa tin ngày 12-11, tổ chức “Phong trào và Liên minh phản đối Trung Quốc gây hấn” ở Philippines đã đề nghị hội nghị APEC lên án “đường chín đoạn” của Trung Quốc, yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt kế hoạch cải tạo đất trái phép trên biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và tham gia quy trình trọng tài quốc tế. Tổ chức này do cố vấn an ninh quốc gia Roilo Golez phụ trách. Chính phủ Philippines sẽ theo đuổi vụ kiện trọng tài đối với Trung Quốc tại tòa quốc tế cho đến khi có kết luận hợp lý… “Đường chín đoạn” không có căn cứ về luật pháp quốc tế, kể cả Công ước LHQ về luật biển. Nếu không phản đối, chúng tôi có thể mất khoảng 80% vùng đặc quyền kinh tế. (Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố sau khi Trung Quốc đổ lỗi cho Philippines kiện “đường chín đoạn” làm gia tăng căng thẳng)