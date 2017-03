Tỷ phú sáng lập IDG qua đời

McGovern là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG). Hãng sở hữu 200 tạp chí, 460 website và tổ chức hơn 700 sự kiện tại 79 quốc gia trên thế giới. Tạp chí đình đám nhất của họ là PCWorld với gần 40 triệu người đọc trên thế giới. Tháng 7 năm ngoái, tạp chí này đã tuyên bố bỏ bản giấy, chuyển hẳn sang bản điện tử tại Mỹ.

"IDG đã mất đi một người có tầm nhìn đích thực, và cộng đồng IT trên thế giới mất đi một công dân kiệt xuất", Chủ tịch IDG - Walter Boyd cho biết.

McGovern được đánh giá là một trong những tỷ phú tự thân thành công nhất thế giới. Theo Forbes, ông hiện có 5,7 tỷ USD tài sản và là người giàu thứ 244 thế giới.

Patrick McGovern là người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông thế giới. Ảnh: Boston

Tỷ phú sinh ra tại New York trong gia đình một kỹ sư xây dựng. Ông cảm thấy hứng thú với máy tính từ năm 16 tuổi, khi đọc xong cuốn sách "Giant Brains; or, Machines That Think". Sau đó, nhờ chiếc máy tính tự chế để chơi cờ caro, ông được nhận học bổng vào Học viên Công nghệ Massachusetts (MIT). Ông kiếm tiền trả học phí bằng công việc biên tập cho Computers and Automation - tạp chí máy tính đầu tiên của Mỹ.

Năm 1965, McGovern thành lập IDG với 5.000 USD có được từ việc bán xe. Sau đó, ông thuyết phục các công ty như Xerox, Burroughs và Univac tài trợ hàng chục nghìn USD và thuê học sinh trung học khảo sát tình hình sử dụng máy tính trên toàn quốc.

Năm 1980, ông là một trong những người đầu tiên thành lập liên doanh tại Trung Quốc. 12 năm sau, ông ra mắt Quỹ đầu tư công nghệ - IDG Technology Ventures. Forbes từng nhận xét "Pat McGovern còn có nhiều người đọc tại Trung Quốc hơn tờ People’s Daily của nước này".

Chỉ trong hơn một thập kỷ, ông đã tạo ra một đế chế truyền thông với doanh thu 3,55 tỷ USD, xếp thứ 128 trong danh sách các công ty tư nhân lớn nhất Mỹ của Forbes năm ngoái. McGovern hiện nắm 84% cổ phần IDG. năm 2000, hai vợ chồng ông còn đóng góp 350 triệu USD để lập viện nghiên cứu về y tế tại MIT.

Theo Hà Thu (VNE)