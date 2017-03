Úc bắt năm nghi can vụ nổ súng giết chết một cảnh sát

Hơn 200 cảnh sát đã tham gia cuộc đột kích vào bốn ngôi nhà. Cảnh sát New South Wales cho biết các nghi can đều là nam, độ tuổi 16-24, bị bắt giữ để thẩm vấn liên quan đến vụ nổ súng bên ngoài trụ sở cảnh sát ở quận Parramatta, bang New South Wales (NSW) hôm 2-10 vừa qua khiến nhân viên cảnh sát Curtis Cheng thiệt mạng.





Sĩ quan cảnh sát liên bang mang thiết bị rời ngôi nhà sau khi bắt giữ một người đàn ông trong cuộc đột kích rạng sáng phía tây Sydney, Úc (7-10-2015) Ảnh: REUTERS

Trong vụ tấn công trụ sở cảnh sát hôm 2-10, Farhad Khalil Mohammad Jabar- tay súng 15 tuổi, người Iraq-Kurd, sinh tại Iran- đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Theo ông Andrew Scipione, ủy viên cảnh sát New South Wales, Jabar có "động cơ chính trị và liên quan đến khủng bố”.

Ngày 6-10, cảnh sát bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi học cùng trường với Jabar vì tình nghi người này sử dụng các phương tiện truyền thông để quấy rối, đe dọa. Hơn nữa, người này còn bị cáo buộc đã hành hung, đe dọa cảnh sát. Hiện danh tính thiếu niên này vẫn chưa được tiết lộ.

Vụ giết người của Jabar đặt ra những nghi vấn về việc chính phủ Úc tập trung vào an ninh quốc gia và cuộc chiến chống khủng bố hơn là gắn kết, hòa nhập xã hội. Một số chuyên gia cho rằng chiến lược này đã tạo cơ hội cho một lượng thanh niên Hồi giáo cực đoan xuất hiện.

Là một đồng minh của Hoa Kỳ trong những cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo ở Iraq, Syria, Úc đã cảnh giác cao độ với các cuộc tấn công trong nước từ năm ngoái.