Úc bị ngập lụt

Trong khi đó, đêm 27 sáng 28-12, bão tuyết đã đổ bộ vào miền đông Canada với sức gió đến 150 km/giờ. Các sân bay ở Toronto, Montréal và Ottawa phải hủy chuyến hàng loạt. Tại Mỹ, các sân bay JFK, La Guardia và Newark ở New York đã mở cửa lại sau khi đóng cửa gần 24 giờ do bão tuyết. Các sân bay ở Philadelphia, Boston và tàu hỏa tuyến New York-Boston cũng hoạt động trở lại. Thống đốc các bang Delaware, Maryland, Massachusetts, Bắc Carolina, Rhode Island và Virginia đã phải điều động quân dự bị tái lập tình hình.

H.DUY (Theo AFP, Reuters)