Úc dành 12.000 chỗ cho dân tị nạn Syria

"Úc sẽ vẫn cam kết để thực hiện nỗ lực quốc tế nhằm đối phó với IS. Hiện Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang đe dọa sự ổn định ở Iraq và khu vực Trung Đông cũng như an ninh nội địa Úc", ông Abbott nói trước báo giới tại thủ đô Canberra.



Theo ước tính của Liên Hợp Quốc hôm 08-09, ít nhất 850.000 người dự kiến sẽ vượt qua Địa Trung Hải trong năm nay để đến khu vực châu Âu. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR đã kêu gọi thực hiện chính sách tị nạn chặt chẽ hơn nhằm đối phó với dòng người di dân ngày càng tăng.



Thủ tướng Úc Tony Abbott

Không quân Hoàng gia Úc đang tham gia vào chiến dịch liên quân do Mỹ dẫn đầu để tấn công vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Tuy nhiên, vai trò trên không của Úc tại Syria cho đến nay chỉ giới hạn ở việc tiếp nhiên liệu và thu thập thông tin tình báo.

"Đây không phải là nỗ lực để xây dựng một nền dân chủ thị trường đa nguyên tự do ngay tức khắc ở Trung Đông. Chắc chắn tất cả mọi người sẽ ủng hộ một chính phủ mà không phạm tội diệt chủng khi chống lại IS".

Úc cũng cam kết sẽ thanh toán trực tiếp để hỗ trợ cho 240.000 người phải di dời ở các nước láng giềng Syria và Iraq với tổng số tiền 31,03 triệu USD. Những người ủng hộ dân tị nạn đã ca ngợi quyết định của Úc.

"Đó là bước quan trọng đầu tiên để cho thế giới thấy rằng Úc sẵn sàng hỗ trợ cho những người đang gặp hoạn nạn khó khăn", Hội đồng tị nạn Úc cho biết trong một tuyên bố.