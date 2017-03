Úc đưa bộ binh tham gia chống IS

Trong vòng hai tháng sau khi liên minh các nước châu Âu và Ả Rập do Hoa Kỳ dẫn đầu bắt đầu không kích vào IS ở Iraq và Syria, ông Tony Abbott - thủ tướng Úc – đã tuyên bố trong một cuộc họp báo được phát sóng toàn quốc rằng đất nước đang tham gia vào chiến dịch quân sự chống lại “thứ chủ nghĩa thảm sát” của IS. Úc sẽ sớm chính thức triển khai các nhiệm vụ không kích cho 600 quân lính và máy bay ở căn cứ không quân đặt tại Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) cho chiến dịch quân sự chống lại tổ chức khủng bố IS ở Iraq.

Abbott tuyên bố vào hôm 3-10: “Theo yêu cầu của phía chính phủ Iraq, nội các đã cho phép thực hiện các cuộc không kích của Úc tại khu vực. Đồng thời, thuận theo tài liệu hợp pháp gần nhất, nội các đã cho xây dựng lực lượng đặc nhiệm của Úc trong Iraq để chỉ dẫn và giúp đỡ lực lượng của Iraqi.”

Tại thời điểm này Canberra đang có 400 không binh hỗ trợ triển khai nhiệm vụ ở căn cứ không quân al-Minhad phía nam Dubai, UAE. Bên cạnh đó là 200 quân lính Úc hoạt động ở căn cứ và một đội Lực lượng Đặc nhiệm có nhiệm vụ chỉ dẫn quân sự trên đất liền. Lực lượng không quân Hoàng gia Úc ở UAE có 8 máy bay phản lực F/A18, một máy bay E-7A, một xe tăng KC-30A, hai máy bay vận chuyển C-17 và C130 hỗ trợ việc vận chuyển vũ khí quân sự, binh lính và đạn dược cho lực lượng của Iraq.





Bên cạnh việc Úc nói rằng lực lượng đặc nhiệm quốc gia được đưa tới Iraq với nhiệm vụ “cố vấn và chi viện”, ông Abbott cũng nói thêm: “Người Mỹ chắc hẳn đã huy động sẵn một lực lượng bộ bnih đặc nhiệm đáng kể trên đất liền.” Ông cũng nhấn mạnh: “Ở Iraq đã có lực lượng đặc nhiệm của Anh và Canada, chúng ta sẽ chỉ tiến hành các chiến dịch qui mô nhỏ hơn nhưng hoàn toàn không thua kém lực lượng của Hoa Kỳ.”

Tony Abbott nhận thức rõ IS là một vấn nạn lớn đối với thế giới, kể cả Úc, và Canberra phải góp sức với thế lực đồng minh chống IS. Ông nói: “IS đã thách thức bằng chiến tranh. Và thế giới đang đáp trả lại chúng.”

Các nước thành viên của liên minh chống IS phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài với IS. Sau buổi hội đàm với Pháp về IS, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel khẳng định: “Cuộc chiến sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian”.

Tuấn Ngọc (Theo Reuters)