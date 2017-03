Úc sẽ tham chiến ở Iraq

Để cứu con mình là nhà báo Mỹ Steven Sotloff đang bị phiến quân cầm giữ, bà mẹ Shirley Sotloff đã làm băng video cầu xin thủ lĩnh phiến quân tha chết cho con. Băng có phụ đề tiếng Ả Rập đã được báo New York Times công bố hôm 27-8. Bà nói bà đã bỏ thời gian nghiên cứu Hồi giáo và thấy rằng kinh Coran dạy không ai phải chịu trách nhiệm về tội lỗi người khác đã phạm, do đó con bà chỉ là nhà báo vô tội và không thể tác động gì đến hành động của chính phủ Mỹ. Báo New York Times nhận định bà Shirley Sotloff là người đầu tiên ở phương Tây làm điều này. _____________________________________ Sát hại người vô tội, tín đồ Hồi giáo hay người không Hồi giáo do một số tổ chức như Nhà nước Hồi giáo thực hiện dưới chiêu bài đánh giá đức tin là hành động tội ác và vi phạm luật Hồi giáo. (Liên minh Quốc tế Các nhà thần học Hồi giáo ra thông cáo

ở Doha ngày 27-8)