Úc than khóc các con tin

Tên bắt cóc con tin Man Haron Monis là người có tiền án, bị kết án đồng phạm trong vụ sát hại vợ cũ, liên can đến nhiều vụ tấn công tình dục và là người nuôi dưỡng lòng thù hằn đối với chính phủ Úc. Vậy tại sao hắn lại được trả tự do có điều kiện? Ông Mike Baird, thủ hiến bang New South Wales, không thể trả lời câu hỏi này. Cảnh sát New South Wales cho biết hành vi bắt cóc con tin của Man Haron Monis là hành vi riêng rẽ, không có yếu tố khủng bố. Thực hiện các hành vi vô nhân đạo gây sợ hãi và kinh hoàng nhân danh Hồi giáo là điều không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào… Tình trạng tâm lý của cá nhân này, đã tị nạn ở Úc gần hai thập niên, đã được nhắc đến nhiều lần với những người có trách nhiệm ở Úc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran