Úc tịch thu ma túy lỏng nhập từ Hong Kong

Bốn nghi can bị truy tố vì nhập khẩu và sản xuất 720 lít chất lỏng methamphetamine (điều chế hàng đá)

Kênh truyền hình Sky News (Úc) đưa tin từ tháng 11-2015, Nhóm hỗn hợp chống tội phạm có tổ chức của Úc (JOCG) đã mở chiến dịch Ovcharka để điều tra đường dây cung ứng ma túy từ châu Á sang Úc.

Cuối năm ngoái, JOCG tìm thấy 190 lít methamphetamine giấu trong 86 hộp chứa hàng ngàn miếng áo ngực bằng silicon trong một container từ Hong Kong chuyển đến bang New South Wales. Kế tiếp, JOCG khám xét năm kho tại bốn địa điểm Miranda, Hurstville, Padstow, Kingsgrove và tìm thấy 530 lít methamphetamine giấu trong hàng mỹ thuật cùng 2 kg hàng đá.





Cảnh sát đã bắt giữ bốn nghi can người Hong Kong, trong đó có một phụ nữ. Một nghi can bị truy tố vì nhập khẩu chất cấm và ba nghi can bị truy tố vì sản xuất và buôn bán chất cấm. Tòa sẽ xét xử trong tháng 3. Hình phạt tối đa đến tù chung thân.

Số methamphetamine lỏng bị tịch thu đủ bào chế 504 kg hàng đá. Bộ trưởng Tư pháp Úc Michael Keenan ghi nhận đây là vụ tịch thu methamphetamine lỏng lớn nhất lịch sử Úc với số lượng đủ cung ứng cho 3,6 triệu người.