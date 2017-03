Úc treo thưởng bắt bọn buôn người

Ngày 21-7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Jason Clare thông báo treo giải thưởng 200.000 đôla Úc (3,9 tỉ đồng VN) cho người cung cấp thông tin bắt giữ và kết án bọn đưa người trái phép vào Úc. Đây là động thái hưởng ứng chính sách cứng rắn mới của Úc đối với người xin tị nạn.

Báo Brisbane Times (Úc) đưa tin Bộ trưởng Jason Clare cho biết trước đây, các tổ chức đưa người trái phép chủ yếu hoạt động ở Indonesia nhưng hiện nay đang tăng cường hoạt động ở Úc. Ám chỉ đến các vụ tàu chở người tị nạn bị lật trên biển, ông chỉ trích bọn buôn người đã gieo rắc đau khổ và chết chóc nên cần phải treo thưởng để truy bắt.

Trợ lý Giám đốc cảnh sát Liên bang Úc Ramzi Jabbour tuyên bố một số tổ chức đưa người trái phép đang hoạt động ở Úc và mở rộng mạng lưới sang Indonesia và Malaysia. Ông nói một số người tị nạn thành công ở Úc đã đứng ra tổ chức đưa người thân trái phép vào Úc.

Ngày 20-7, người dân biểu tình phản đối chính sách cứng rắn đối với người xin tị nạn ở Melbourne (Úc). Ảnh: BORDER MAIL

Hôm 19-7, tại cuộc họp báo ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Úc Kevin Rudd thông báo những người đến Úc xin tị nạn bằng đường biển sẽ không được định cư ở Úc với tư cách là người tị nạn nếu họ không có thị thực.

Thông báo cho biết theo thỏa thuận ký kết với Thủ tướng nước láng giềng Papua New Guinea Peter O’Neill, các đối tượng như vậy sẽ được gửi trực tiếp qua trung tâm tạm giữ ở đảo Manus của Papua New Guinea. Nếu có lý do chính đáng, họ sẽ được tị nạn tại Papua New Guinea, bằng không họ sẽ bị hồi hương hoặc gửi đến nước thứ ba.

Trong ngày 21-7, các nhà hoạt động nhân quyền ở Úc đã chỉ trích chính sách mới của chính phủ quá nhẫn tâm và đi ngược lại với tinh thần Công ước LHQ về người tị nạn.

Chính phủ Úc đã chi 2,1 triệu đôla Úc (40,9 tỉ đồng VN) để quảng bá chính sách mới. Thượng nghị sĩ độc lập Nick Xenophon cho biết ông sẽ khiếu nại chương trình quảng bá của chính phủ vì việc này chẳng khác nào lấy tiền thuế của dân để vận động chính trị.

Đài truyền hình ABC News (Úc) dẫn lời Giám đốc Trung tâm Pháp lý di trú và người tị nạn David Manne ghi nhận số người tị nạn ở Úc chỉ chiếm 0,3% tổng số người tị nạn trên toàn thế giới. Ông cho rằng chính sách mới không ngăn chặn được dòng người tị nạn mà còn đẩy khó khăn sang các nước khác.

Đảng Xanh tuyên bố một nước giàu tìm cách tống khứ hàng ngàn người xin tị nạn dễ bị tổn thương sang nước nghèo là vô đạo đức.

Theo hãng tin AP ngày 21-7, 125 người xin tị nạn ở Úc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi gây bạo loạn và đốt một trung tâm tạm giữ do Úc điều hành trên đảo quốc Nauru hôm 19-7. Thiệt hại ước tính khoảng 60 triệu đôla Úc (1.170 tỉ đồng VN). Những người tham gia bạo loạn chủ yếu là người Iran, Palestine, Lebanon và Iraq. Họ gây bạo loạn vì chờ đợi xét đơn xin tị nạn quá lâu.

Úc thuê các trung tâm tạm giữ ở Nauru và Papua New Guinea để tạm giam những người tị nạn đến Úc bằng đường biển.

LÊ LINH