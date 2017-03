Úc ủng hộ Mỹ tuần tra biển Đông

Báo Jakarta Globe đưa tin tại cuộc họp báo ngày 11-5 có mặt Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi (bên trái ảnh) và Tư lệnh Gatot Nurmantyo (bên phải ảnh), Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa ảnh) khẳng định bốn công dân Indonesia bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines bắt làm con tin đã được trả tự do và đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Bốn con tin đi trên tàu kéo Henry treo cờ Indonesia bị bọn Abu Sayyaf bắt làm con tin vào giữa tháng 4 ở miền nam Philippines.

Tổng thống Joko Widodo cho biết đây là kết quả phối hợp tốt giữa Indonesia và Philippines và nói: “Tôi cảm ơn chính phủ Philippines đã hợp tác tốt trong hai chiến dịch giải cứu các con tin Indonesia”. Ông khen ngợi chiến dịch giải cứu là kết quả từ thỏa thuận ba bên Indonesia-Malaysia-Philippines hôm 5-5 về phối hợp chống cướp biển có vũ trang. ________________________________ Úc có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại tự do, tự do hàng hải và hàng không. Như chúng tôi đã làm trong nhiều thập niên, các tàu chiến và máy bay Úc sẽ tiếp tục thực hiện các quyền theo luật pháp quốc tế về tự do hàng hải và hàng không, bao gồm ở biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc MARISE PAYNE