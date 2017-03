Úc-Nhật xây dựng năng lực tấn công

Báo Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin Úc đang đóng hai tàu tấn công đổ bộ lớn với trọng tải 27.000 tấn. Tàu thứ nhất to cỡ tàu sân bay nhỏ sẽ được đưa vào hoạt động năm sau. Tàu chở đến 1.000 quân cùng nhiều xe tăng, trực thăng và máy bay tiêm kích F-35. Đây là một phần trong chương trình củng cố năng lực quân đội trị giá 85 tỉ USD trong 10 năm tới. ________________________________________ Úc có lợi ích chính đáng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, giao thương không bị cản trở và tự do hàng hải ở biển Đông và biển Hoa Đông… Úc không thể an toàn trong một khu vực không an toàn. Chúng tôi chia sẻ lo ngại nghiêm trọng của ASEAN về căng thẳng lãnh thổ gần đây ở biển Đông và kêu gọi các bên kiềm chế hành động có thể làm gia tăng căng thẳng, đồng thời làm rõ và theo đuổi các tuyên bố chủ quyền dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Úc DAVID JOHNSTON