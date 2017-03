Ukraine sẵn sàng quyết chiến với Nga nếu bị xâm lược

Nga quyết định mở một loạt cuộc tập trận ngay sát biên giới Ukraine từ ngày 24/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Phát biểu tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, ông Deshchytisa cho rằng quyết định ngày 24/4 của Nga “đã làm leo thang ở mức độ rất lớn tình hình trong khu vực”. Ukraine đã nhận được một bài học từ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và “nhờ có kinh nghiệm này mà nay chúng tôi sẽ chiến đấu với binh sĩ Nga… nếu họ xâm lược Ukraine. Nhân dân và quân đội Ukraine đã sẵn sàng làm điều đó.”



Ông Deshchytisa cho biết thêm các cuộc tập trận mới của Nga diễn ra “thậm chí còn gần với biên giới Ukraine hơn so với kế hoạch trước đó” và yêu cầu Moskva rút quân khỏi khu vực này.



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine đã đề nghị Moskva, theo các thỏa thuận an ninh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), giải thích và cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc tập trận của Nga ở gần đường biên giới với Ukraine trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Theo TTXVN